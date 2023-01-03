Зірка "Месників" і "Соколиного ока" Джеремі Реннер потрапив до лікарні після аварії у новорічний день під час прибирання снігу. Актор перебуває у відділенні інтенсивної терапії в критичному, але стабільному стані.

Про це повідомило CNN.

За даними речника актора, Джеремі Реннер вчора переніс операцію. Він отримав тупу травму грудної клітини та ортопедичні травми у Неваді.

Видання раніше отримало інформацію, що акторові на цю мить знадобилося дві операції для усунення травм, яких він зазнав під час аварії. Джерело, близьке до зірки, заявило, що його тілесні ушкодження значні.

Інцидент трапився в районі шосе Маунт-Роуз у Ріно, де проживає актор. Офіс шерифа округу Уошо не надав подробиць щодо стану Реннера, або як сталася аварія. Правоохоронці з’ясовують обставини події.

До місцевої лікарні було організовано медичне транспортування літаком. Зірка “Соколиного ока” був єдиним постраждалим в аварії.

Два тижні тому Джеремі Реннер публікував відео в Instagram, де він керував снігоприбиральною машиною з підписом: “Прокладайте нові шляхи, святкові пригоди”. Тиждень тому він написав, як прибирає сніг з написом: “Майже завершено катання на санчатах для дітей”.