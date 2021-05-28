Перелік опубліковано на сайті міністерства.

У п’ятницю, 28 травня, список було оновлено. У ньому з’явилися ще сім осіб, зокрема, акторка, народна артистка РФ Віра Алентова (зірка стрічки “Москва сльозам не вірить”).

Алентова гастролювала та брала участь в пропагандистських заходах на території незаконного окупованого Росією Криму. Зокрема, була учасницею молодіжного освітнього форуму “Таврида”, що відбувається на півострові.

Крім неї до списку потрапили:

Євген Александров ;

; джазовий піаніст і композитор, народний артист РФ Ігор Бриль ;

; засновник кінокомпанії “Таврида Фільм” Одісей Піпія ;

; Денис Каганець;

джазмен Яков Окунь :

: співачка Ельвіра Тугушева (псевдонім Elvira T.)

Нагадаємо, Перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України також відомий як “чорний список Мінкульту” створюється міністерством на підставі звернень СБУ, РНБО чи Нацради з питань ТБ та радіо з 2015 року.

Перші 14 осіб потрапили до цього списку 8 серпня 2015 року. Тепер таких нараховується 199. Щодо осіб з цього списку діють певні обмеження. Законом “Про кінематографію” передбачено, що Держкіно відмовляє у видачі державного посвідчення або припиняє дію вже виданого посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, коли одним з учасників такого фільму є фізична особа, включена згаданого переліку.