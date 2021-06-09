Про це повідомляє видання Deadline.

Виробництвом фільму займатиметься американська кіностудія Searchlight Pictures.

Ролі у стрічці виконають Аня Тейлор-Джой (“Хід королеви/Ферзевий гамбіт”) і Рейф Файнс (“Гаррі Поттер і Дари Смерті”).

За даними Deadline, Тейлор-Джой зараз веде переговори щодо зйомок із Searchlight.

Продюсером проєкту виступить режисер Адам Маккей (“Влада”), а режисером стане Марк Майлод (“Гра престолів”).

Відомо, що стрічка “Меню” буде сумішшю комедії і психологічного трилеру, дія якого “відбуватиметься в світі ексцентричної кулінарної культури”.

Дія розгортатиметься на острові, куди вирушить молода пара, щоб побувати у вишуканому ресторані. Однак замість меню з ексклюзивними стравами на героїв чекають несподівані сюрпризи від шеф-кухаря.

Аня Тейлор-Джой зіграє відвідувачку острова, а Рейф Файнс – шеф-кухаря.

Дата виходу фільму поки невідома.