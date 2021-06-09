Про це повідомляє видання Deadline.
Виробництвом фільму займатиметься американська кіностудія Searchlight Pictures.
Ролі у стрічці виконають Аня Тейлор-Джой (“Хід королеви/Ферзевий гамбіт”) і Рейф Файнс (“Гаррі Поттер і Дари Смерті”).
За даними Deadline, Тейлор-Джой зараз веде переговори щодо зйомок із Searchlight.
Продюсером проєкту виступить режисер Адам Маккей (“Влада”), а режисером стане Марк Майлод (“Гра престолів”).
Відомо, що стрічка “Меню” буде сумішшю комедії і психологічного трилеру, дія якого “відбуватиметься в світі ексцентричної кулінарної культури”.
Дія розгортатиметься на острові, куди вирушить молода пара, щоб побувати у вишуканому ресторані. Однак замість меню з ексклюзивними стравами на героїв чекають несподівані сюрпризи від шеф-кухаря.
Аня Тейлор-Джой зіграє відвідувачку острова, а Рейф Файнс – шеф-кухаря.
Дата виходу фільму поки невідома.
- Раніше повідомлялося, що серіал “Хід королеви”, який став сенсацією на Netflix і зібрав безліч нагород різноманітних премій, перетвориться на театральний мюзикл.
- У квітні актриса Аня Тейлор-Джой, зірка серіалу “Хід королеви”, позувала на вулицях центру Нью-Йорка для реклами Tiffany & Co разом із красенем-моделлю Елтоном Мейсоном.