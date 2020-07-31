Про це він розповів в Instagram.
Актор зазначив, що ретельно стежив за чистотою рук, дотримувався соціального дистанціювання і був уважним, але це все одно не вберегло його від зараження коронавірусом.
“Я досить строго дотримувався санітарної безпеки і слідував правилам і все ж … Я заразився вірусом”, – поділився актор.
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Hi. About now you’re probably feeling a little tied down, restricting your mobility and like me, you’re tired of this!! Well, I just want to encourage you to have a little more patience. I was pretty strict in adhering to the protocols and still… I contracted the virus. Yep. it sounds daunting now that over 150,000 Americans are dead because of it. I was one of the lucky ones. Mild symptoms. I count my blessings and urge you to keep wearing the damn mask, keep washing your hands, and stay socially distant. We can prevail – but ONLY if we follow the rules together. Be well – Stay well. BC
За його словами, для нього зараження коронавірусом пройшло відносно легко, якщо враховувати, що 150 тисяч людей у всьому світі померли внаслідок перенесеного захворювання. Він зазначив, що боліла голова, відчувалося утруднення в грудях, а також – він втратив нюх і чутливість смакових рецепторів.
Після перенесеного захворювання Кренстон в Центря крові і тромбоцитів в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі здав свою плазму крові, аби допомогти в одужанні іншим хворим COVID-19.
“Закликаю вас продовжувати носити цю чортову маску, мити руки і дотримуватися соціальної дистанції”, – звернувся актор до своїх підписників.
- Раніше повідомлялося, що канадський актор Нік Кордеро помер в Лос-Анджелесі від ускладнень COVID-19 після 95 днів лікування. Йому був 41 рік.