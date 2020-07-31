Голлівудський актор і режисер Брайан Кренстон, відомий за серіалом "У всі тяжкі" розповів про те, як вилікувався від коронавірусу COVID-19, а також закликав носити "чортові маски".

Про це він розповів в Instagram.

Актор зазначив, що ретельно стежив за чистотою рук, дотримувався соціального дистанціювання і був уважним, але це все одно не вберегло його від зараження коронавірусом.

“Я досить строго дотримувався санітарної безпеки і слідував правилам і все ж … Я заразився вірусом”, – поділився актор.

За його словами, для нього зараження коронавірусом пройшло відносно легко, якщо враховувати, що 150 тисяч людей у ​​всьому світі померли внаслідок перенесеного захворювання. Він зазначив, що боліла голова, відчувалося утруднення в грудях, а також – він втратив нюх і чутливість смакових рецепторів.

Після перенесеного захворювання Кренстон в Центря крові і тромбоцитів в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі здав свою плазму крові, аби допомогти в одужанні іншим хворим COVID-19.

“Закликаю вас продовжувати носити цю чортову маску, мити руки і дотримуватися соціальної дистанції”, – звернувся актор до своїх підписників.