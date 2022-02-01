Відповідний допис зірка оприлюднила в Instagram.
За кілька днів пост вподобали понад 250 тисяч користувачів. Фани пишуть у коментарях слова подяки за підтримку України.
Вочевидь, фото було зроблене влітку минулого року, коли акторка приїздила до Києва.
Останнім часом багато закордонних лідерів і політиків у соцмережах використовують тег #StandWithUkraine.
Довідка. Кетрін Винник, при народженні Катерина Анна Вінницька, народилася й виросла в Етобіко (район Торонто, Канада). Батьки Кетрін є нащадками вихідців з України, обоє народилися в Німеччині, куди в 1940-ві роки їхні родини втекли від радянської влади. Незабаром родини з маленькими дітьми перебралися до Канади. Батьки матері Кетрін, Лесі, народилися на заході України: бабуся — на Львівщині, а дідусь — на Тернопільщині.
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