Канадська актриса українського походження Кетрін Винник, відома за роллю Лагерти у серіалі “Вікінги”, публічно підтримала Україну. Вона опублікувала фото на фоні монументу Батьківщини-Матері у Києві.

Відповідний допис зірка оприлюднила в Instagram.

За кілька днів пост вподобали понад 250 тисяч користувачів. Фани пишуть у коментарях слова подяки за підтримку України.

Вочевидь, фото було зроблене влітку минулого року, коли акторка приїздила до Києва.

Останнім часом багато закордонних лідерів і політиків у соцмережах використовують тег #StandWithUkraine.

Довідка. Кетрін Винник, при народженні Катерина Анна Вінницька, народилася й виросла в Етобіко (район Торонто, Канада). Батьки Кетрін є нащадками вихідців з України, обоє народилися в Німеччині, куди в 1940-ві роки їхні родини втекли від радянської влади. Незабаром родини з маленькими дітьми перебралися до Канади. Батьки матері Кетрін, Лесі, народилися на заході України: бабуся — на Львівщині, а дідусь — на Тернопільщині.