Про це інформує пресслужба United24.
Зазначено, що деталі співпраці Кетрін обговорила з президентом України Володимиром Зеленським під час онлайн-дзвінка. Винник зосередиться на програмі “Відбудова України”, яка допоможе відновлювати будинки у зруйнованій війною країні.
Крім того, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на своїй сторінці в Telegram також висловив подяку канадській акторці українського походження за те, що вона приєдналася до амбасадорів фандрейзингової платформи United24.
Довідка: United24 – ініційована президентом України фандрейзингова платформа та основне місце збору пожертв на підтримку України. Серед амбасадорів United24 – видатні спортсмени Андрій Шевченко, Еліна Світоліна та Олександр Усик, креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія, американські актори Лієв Шрайбер та Марк Гемілл, гурт Imagine Dragons, співачка та акторка Барбра Стрейзанд, астронавт Скотт Келлі.
Нагадаємо, що володар трьох нагород “Греммі”, культовий американський кантрі-співак Бред Пейслі також став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24 й підтримав напрям “Відбудова України”.
- Американський актор Марк Гемілл, відомий за роллю Люка Скайвокера у “Зоряних війнах”, став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24. Він буде першим послом платформи, який сприятиме збору коштів на “Армію дронів”.
- Креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія став амбасадором української фандрейзингової платформи UNITED24 за напрямом “Відбудова України” для допомоги тимчасово переміщеним особам.
- Футбольний клуб “Динамо” (Київ) та фандрейзингова платформа UNITED24 підписали меморандум про співпрацю, у межах якого “Динамо” профінансує відновлення зруйнованого відділення Чернігівської міської лікарні.