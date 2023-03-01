Зірка серіалу "Вікінги", акторка, режисерка та продюсерка Кетрін Винник стала першою амбасадоркою United24 з Канади. До партнерів United24 також долучився її благодійний фонд The Winnick Foundation.

Про це інформує пресслужба United24.

Зазначено, що деталі співпраці Кетрін обговорила з президентом України Володимиром Зеленським під час онлайн-дзвінка. Винник зосередиться на програмі “Відбудова України”, яка допоможе відновлювати будинки у зруйнованій війною країні.

Крім того, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на своїй сторінці в Telegram також висловив подяку канадській акторці українського походження за те, що вона приєдналася до амбасадорів фандрейзингової платформи United24.

Довідка: United24 – ініційована президентом України фандрейзингова платформа та основне місце збору пожертв на підтримку України. Серед амбасадорів United24 – видатні спортсмени Андрій Шевченко, Еліна Світоліна та Олександр Усик, креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія, американські актори Лієв Шрайбер та Марк Гемілл, гурт Imagine Dragons, співачка та акторка Барбра Стрейзанд, астронавт Скотт Келлі.

Нагадаємо, що володар трьох нагород “Греммі”, культовий американський кантрі-співак Бред Пейслі також став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24 й підтримав напрям “Відбудова України”.