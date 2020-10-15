Про це повідомляє пресслужба російського клубу.

“Хочу сказати, що я дуже радий тому факту, що знову буду в “Динамо”! Я провів тут яскраві роки ігрової кар’єри, сподіваюся провести і яскраві роки тренерської. Починаю її в штабі Сандро Шварца. Ми разом грали три роки і можу сказати, що людські якості у Сандро на висоті. В “Динамо” починається новий вкрай цікавий етап, частиною якого буду і я”, – сказав футболіст.

Воронін грав за московське “Динамо” в 2010-2014 роках. Також він виступав за англійський “Ліверпуль” і німецькі “Байєр” і “Герту”. Також він зіграв 74 матчі і забив вісім голів за збірну України.