Канадська акторка та режисерка українського походження Кетрін Винник долучилася до підтримки України на тлі російської агресії.

Відповідні дописи зірка опублікувала в Instagram.

Публікувати свою позицію Винник почала ще декілька тижнів тому. У трьох дописах з підписом “Stand by Ukraine” вона демонструвала світлини з Києва, який відвідала влітку під час святкування 30-річчя Незалежності.

Своєю чергою, безліч знаменитостей теж долучилися до підтримки. Серед них були ірландський актор і лідер гурту Hail The Ghost Кіран О’рейлі, французький актор Себастьян Роше та авторка журналу W Magazine Мар’ям Ліберман.

Зауважимо, що родини батьків Кетрін Винник (справжнє ім’я Катерина Вінницька) народилися в Україні, проте у 1940-х були вимушені виїхати через тиск радянської влади. Відома своїми роботами у серіалах “Кістки” “Вікінги”. Також раніше зізнавалася, що вдома періодично спілкується українською мовою та святкує українське Різдво.