Відповідні дописи зірка опублікувала в Instagram.
Публікувати свою позицію Винник почала ще декілька тижнів тому. У трьох дописах з підписом “Stand by Ukraine” вона демонструвала світлини з Києва, який відвідала влітку під час святкування 30-річчя Незалежності.
Своєю чергою, безліч знаменитостей теж долучилися до підтримки. Серед них були ірландський актор і лідер гурту Hail The Ghost Кіран О’рейлі, французький актор Себастьян Роше та авторка журналу W Magazine Мар’ям Ліберман.
Зауважимо, що родини батьків Кетрін Винник (справжнє ім’я Катерина Вінницька) народилися в Україні, проте у 1940-х були вимушені виїхати через тиск радянської влади. Відома своїми роботами у серіалах “Кістки” “Вікінги”. Також раніше зізнавалася, що вдома періодично спілкується українською мовою та святкує українське Різдво.
- Нагадаємо, Союз регбі Грузії анонсував у соцмережах майбутній поєдинок між збірними Грузії та Росії на чемпіонаті Європи українською мовою. Росіяни почали вимагати терміново видалити допис.
- Відомі грузинські митці, спортсмени, політики, громадські активісти, бізнесмени записали відеоролик, у якому висловили підтримку Україні та українцям на тлі загрози вторгнення Росії.
- Відомий російський журналіст та блогер Юрій Дудь став одним із перших діячів культури своєї країни, хто критично висловився щодо дій російської влади стосовно України та висловив підтримку нашій державі. Ці слова він залишив у пості на своїй особистій сторінці в Instagram.