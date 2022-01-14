Голлівудські зірки, зокрема, Сьюзан Сарандон, Марк Руффало, Пітер Капальді у відкритій заяві підтримали позицію актриси, яку розкритикували за публікацію фотографії пропалестинського протесту в Instagram з написом "Солідарність - це дієслово".

Про це повідомляє видання “Артисти – за Палестину”.

Подія відбулася минулого тижня, коли артистка, яка зіграла Герміону Грейнджер у фільмах про Гаррі Поттера, опублікувала в Instagram фотографію пропалестинського протесту з підписом “Солідарність – це дієслово” над зображенням палестинських прапорів.

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Своє обурення публікацією висловили, зокрема, посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан та ексміністр науки Ізраїлю Дані Данона.

“Магія може і працює в “Гаррі Поттері”, але насправді – це не так. Якби це було так, то магія, яка використовується в чарівному світі, могла б усунути зло ХАМАС, який пригнічує жінок і прагне знищити Ізраїль, і Палестинську автономію, яка підтримує терор”, – заявив Гілад Ердан.

У листі, ініційованому британською організацією “Артисти для Палестини”, понад 40 відомих акторів підтримали позицію Емми Вотсон.

Серед них – Гаель Гарсія Берналь, Джима Джармуша, Вігго Мортенсена, Стів Куган.

“Ми приєднуємося до Емми Уотсон та підтримуємо її заяву про те, що солідарність – це дієслово, і що поняття солідарності охоплює й солідарність з палестинцями, які борються за свої людські права, згідно з міжнародним правом,” – написали вони.

Артисти, які підписали лист, серед яких я режисер “Вовчої зали” Пітер Космінські та актори Ліам Каннінгем і Халід Абдалла, згадали у листі “насильницьке виселення” палестинців із їхніх будинків ізраїльським урядом.

“Ми виступаємо проти спроб Ізраїлю насильно виселяти палестинські сім’ї з їхніх будинків у районах Східного Єрусалиму Шейх-Джарра, Сільван та в інших місцях на окупованій палестинській території”, – ідеться у листі.

Актори також процитували у листі покійного архієпископа Десмонда Туту, який сказав, що “Якщо ваша позиція у ситуаціях несправедливості є нейтральною, то ви обрали сторону гнобителя”.

Підписанти додали, що засуджують усі форми расизму, у тому числі антисемітизм і ісламофобію.