Після деокупації Харківської області до поліції надходять заяви про колаборантів та воєнні злочини армії РФ. У звільненому селі Піски-Радьківські місцеві мешканці заявили, що в підвалі одного з будинків утримували полонених — місцевих, АТОвців та полонених з ЗСУ.

Про це повідомив Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook.

На цей момент поліції точно відомо про катування закопування/викопування в землю живцем та застосування протигаза з тліючою тряпкою.

“Також в катівні знайдені фалоімітатор, коробку з вирваними зубними протезами, дроти з мотузками і лист з опитуванням одного з чоловіків, які були тут”, – зазначив Болвінов.

За його словами, поліції відомі дані військовослужбовців, над якими знущались росіяни.

Наразі слідчі та прокурори працюють над встановленням усіх фактів, які відбулися у цій катівні. Правосуддя знайде кожного винного, наголосив Болвінов.

Раніше у Харківській області виявили чергову катівню, яку заснували представники так званої “народної міліції ЛНР” та російські військові. Окупанти утримували людей у приміщенні у селі Липці. Приміщення було облаштовано для так званої “народної міліції ЛНР”. Бойовики та російські військові незаконно ув’язнювали там місцевих мешканців.

До в’язнів застосовували жорсткі тортури. Після цього проукраїнськи налаштованих місцевих мешканців примусово вивозили до Росії. Ще вони катували тих, хто відмовлявся співпрацювати з ворогом.