Про це повідомив Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook.
На цей момент поліції точно відомо про катування закопування/викопування в землю живцем та застосування протигаза з тліючою тряпкою.
“Також в катівні знайдені фалоімітатор, коробку з вирваними зубними протезами, дроти з мотузками і лист з опитуванням одного з чоловіків, які були тут”, – зазначив Болвінов.
За його словами, поліції відомі дані військовослужбовців, над якими знущались росіяни.
Наразі слідчі та прокурори працюють над встановленням усіх фактів, які відбулися у цій катівні. Правосуддя знайде кожного винного, наголосив Болвінов.
Раніше у Харківській області виявили чергову катівню, яку заснували представники так званої “народної міліції ЛНР” та російські військові. Окупанти утримували людей у приміщенні у селі Липці. Приміщення було облаштовано для так званої “народної міліції ЛНР”. Бойовики та російські військові незаконно ув’язнювали там місцевих мешканців.
До в’язнів застосовували жорсткі тортури. Після цього проукраїнськи налаштованих місцевих мешканців примусово вивозили до Росії. Ще вони катували тих, хто відмовлявся співпрацювати з ворогом.
- У звільненому від окупантів Вовчанську Харківської області правоохоронці виявили в’язницю та катівню для місцевих мешканців, які не підтримували загарбників та відмовлялися з ними співпрацювати.
- У Куп’янську Харківської області, у будівлі поліції виявили ще одну катівню, де російські загарбники знущалися з українців.
- Служба безпеки України викрила російського командира, який віддав наказ катувати українців у тимчасово окупованому Херсоні.
- Російські окупанти у Харківській області утримували іноземців, зокрема сімох студентів зі Шрі-Ланки, студентів Куп’янського медичного коледжу.