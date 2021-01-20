На Полтавщині суд виніс вироки щодо 13 активних учасників масових заворушень, котрі відбулися в Нових Санжарах у лютому 2020 року. Сутички тоді виникли через прибуття евакуйованих із Китаю українців та іноземців.

Про це поінформували в пресслужбі Національної поліції України.

Так, п’ятеро з 13 фігурантів, від дій яких постраждали співробітники поліції, були засуджені до 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування реального покарання з випробувальним терміном на рік.

“При прийнятті рішення суд врахував можливість виправлення засуджених без відбування покарання”, – відзначили в поліції.

Ще чотирьох учасників заворушень, яких суд визнав винними в блокуванні транспортних засобів, і двох осіб, причетних до хуліганських дій, зобов’язали сплатити штрафи.

Суд також звільнив від кримінальної відповідальності двох фігурантів, які “вперше скоїли кримінальний злочин і перестали бути суспільно небезпечними”. Тим самим суд задовольнив клопотання процесуального керівництва і органів попереднього розслідування.

Що сталося в Нових Санжарах

У лютому 2020 року з охопленого коронавірусом китайського Уханя були евакуйовані громадяни України та іноземці.

В Україну прибули в цілому 94 людини, з яких 22 – члени екіпажу і супроводжуючого медичного персоналу. Серед пасажирів, яких направили на обсервацію, були 45 громадян України й 27 іноземців (громадяни Аргентини, Еквадору, Домініканської Республіки, Сальвадору, Коста-Ріки, Чорногорії, Панами та Ізраїлю).

20 лютого вони прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області для проходження 14-денної обсервації.

Автобуси з евакуйованими заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійців, які супроводжували автобуси прямо до воріт санаторію. Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями сталися сутички.

У результаті заворушень за медичною допомогою звернулися дев’ять поліцейських і одна цивільна особа. Поліція затримала 24 учасників протесту. Були відкриті вісім кримінальних проваджень.