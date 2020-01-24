Про це пише Vanity Fair.
Зазначається, що керівництво Lucasfilm і Кетлін Кеннеді невдоволено нинішнім сценарієм – тому тексти епізодів планують переписати.
При цьому режисер Дебора Чау залишився в проекті, а виконавець головної ролі Юен Макгрегор як і раніше планує зніматися в стрічці.
Очікується, що затримка триватиме не більше кількох місяців.
Серіал про Обі-Вана Кенобі з Юеном Макгрегором в головній ролі покаже, яке життя вів цей персонаж після третього епізоду кіносаги. Дата виходу шоу на даний момент невідома.
- Раніше студія Disney представила перший трейлер серіалу “Мандалорець” (The Mandalorian), знятого за всесвітом “Зоряних воєн”.