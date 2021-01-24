Про це він написав у Facebook.

“Саме у цей день, 24 січня 2015 року проросійські бойовики обстріляли з систем залпового вогню житлові квартали мікрорайону “Східний”, школи, дитячі садочки. Загинуло 29 людей, в тому числі діти, 92 отримали поранення. Це – черговий злочин путінського режиму, злочин проти людяності, і він не має терміну давності”, – сказав п’ятий президент.

Він впевнений, що виконавцям цього злочину не уникнути відповідальності.

Нагадаємо, що 24 січня 2015 року бойовики “ДНР” завдали артилерійського удару по місту з систем залпового вогню БМ-21 “Град” та “Ураган”. Ракети гатили по Орджонікідзевському району Маріуполя (мікрорайон “Східний”) та прилеглому селищу Виноградне Волноваського району.

Жертвами обстрілу стали 30 осіб, з них двоє дітей, ще 108 – було поранено. Пошкоджено 30 житлових будинків, сім закладів освіти, інфраструктурні об’єкти.

СБУ довела, що обстріл вчинили проросійські найманці з російської артилерії та за наказом офіцерів російської армії.