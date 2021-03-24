США, Канада і 17 країн Європи підтримали ініціативу про створення міжнародної платформи (International Accountability Platform for Belarus), яка буде займатися збором доказів злочинів проти прав людини невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це йдеться в комюніке, оприлюдненому Міністерством закордонних справ Литви.

Платформа задумала, як коаліція незалежних правозахисних організацій, що об’єднали свої зусилля для збору, обробки, перевірки та збереження доказів серйозних порушень прав людини, в тому числі катувань, вчинених білоруською владою напередодні президентських виборів 2020 року і в наступний період.

“Метою Платформи є збір, обробка, перевірка і зберігання інформації, документації та доказів серйозних порушень міжнародного права в галузі прав людини, скоєних в Білорусі напередодні президентських виборів у 2020 р. і в наступний період. Для цього Платформа буде спиратися на поточну роботу білоруських правозахисних організацій із документування порушень прав людини в Білорусі”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зібрані документи будуть використовуватися в ході будь-яких майбутніх незалежних кримінальних розслідувань та судових розглядів “відповідно до стандартів міжнародного права в національних, регіональних або міжнародних судах і трибуналах, які володіють або можуть в майбутньому мати юрисдикцію щодо цих злочинів відповідно до міжнародного права”.

Ініціативу підтримали Австрія, Бельгія, Великобританія, Німеччина, Данія, Ісландія, Канада, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Румунія, Словаччина, США, Фінляндія, Чехія, Швейцарія та Естонія.