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«Злочин без покарання»: українська агенція випустила книгу про злочини РФ на 6 тисяч сторінок

Українська креативна агенція Bickerstaff.734 створила 50-кілограмову книгу "Злочин без покарання" про злочини РФ в Україні, зокрема про викрадення російськими загарбниками українських дітей.

Середа, 3 травня 2023, 16:42
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Зображення: Instagram/bickerstaff.734

Про це йдеться у повідомленні Bickerstaff.734 в Instagram.

Агенція Bickerstaff.734 створила книгу, в якій описані злочини РФ, спільно з Українською академією лідерства і Міністерством закордонних справ України.

“Як виразити словами той біль, жах і праведний гнів українських матерів, чиї діти були викрадені російськими окупантами? 6000 дітей… Мабуть, ніяк. Але якщо спробувати, то вийде 50-кілограмова книга на 6000 сторінок. І назвати її можна “Злочин без покарання” – ну ви зрозуміли літературний натяк”, – йдеться у повідомленні.

Зображення: Instagram/bickerstaff.734

У агенції зазначили, що в книзі описані не всі злочини РФ, тому вона все ще пишеться. Тим часом українська молодь вже відправилась в європейську експедицію презентувати цю книгу у НАТО, Європарламенті  і Раді Європи. А також іншим організаціям у Польщі, Німеччині, Франції, Бельгії та Австрії.

Зображення: Instagram/bickerstaff.734

Зображення: Instagram/bickerstaff.734

Теги: вивезення дітей, викрадення дітей, воєнні злочини РФ, депортація дітей в Росію, оборона України, повномасштабна війна, покарання рф, російсько-українська війна - наслідки, українська книга

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