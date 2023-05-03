«Злочин без покарання»: українська агенція випустила книгу про злочини РФ на 6 тисяч сторінок

Українська креативна агенція Bickerstaff.734 створила 50-кілограмову книгу "Злочин без покарання" про злочини РФ в Україні, зокрема про викрадення російськими загарбниками українських дітей.

Про це йдеться у повідомленні Bickerstaff.734 в Instagram.

Агенція Bickerstaff.734 створила книгу, в якій описані злочини РФ, спільно з Українською академією лідерства і Міністерством закордонних справ України.

“Як виразити словами той біль, жах і праведний гнів українських матерів, чиї діти були викрадені російськими окупантами? 6000 дітей… Мабуть, ніяк. Але якщо спробувати, то вийде 50-кілограмова книга на 6000 сторінок. І назвати її можна “Злочин без покарання” – ну ви зрозуміли літературний натяк”, – йдеться у повідомленні.

У агенції зазначили, що в книзі описані не всі злочини РФ, тому вона все ще пишеться. Тим часом українська молодь вже відправилась в європейську експедицію презентувати цю книгу у НАТО, Європарламенті і Раді Європи. А також іншим організаціям у Польщі, Німеччині, Франції, Бельгії та Австрії.