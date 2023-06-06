Глава "Європейської Солідарності" Петро Порошенко заявив, що підрив росіянами Каховської ГЕС "можна порівняти хіба зі злочинами нацистів".

Джерело: п’ятий президент України Петро Порошенко у Facebook.

“Це агонія. Це злочин, який можна порівняти хіба зі злочинами нацистів. Це злочин, який веде до техногенної катастрофи світового рівня, і за який не може не бути найжорсткішої відповідальності!” — написав глава “ЄС”.

Він наголосив, що підрив дамби ворогом свідчить про їхнє “безсилля, коли протистояти наступу ЗСУ російська армія не здатна”.

“Це злочин, за який має на меті зупинити українську армію. Але нас не зупинить ніщо. Вони прийшли понівечити українську землю. Зробити її не придатною до життя. Наше завдання, завдання і місія всього нашого життя – звільнити свою землю. Наша місія – здолати рашизм. І ми це зробимо”, — резюмував Порошенко.

Що відомо про підрив дамби Каховської ГЕС?

Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці ця інформація була офіційно підтверджена Україною.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати з небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам як: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання ради нацбезпеки та оборони.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що унаслідок підриву Каховської ГЕС знеструмлено мікрорайон Корабел у Херсоні. Через деякий час з метою безпеки також відімкнуть газопостачання.

За інформацією Укргідроенерго, російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС і відновленню вона не підлягає.

За інформацією глави українського уряду Дениса Шмигаля, внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.