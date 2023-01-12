Про це сповіщає Reuters.

44-річна бухгалтерка Оксана Міненко з Херсону заявила, що її неодноразово затримували та катували російські окупаційні сили.

Чоловік жінки, український військовий, загинув під час оборони Антонівського мосту в Херсоні в перший день повномасштабної війни. За словами Міненко, під час кількох допитів навесні російські силовики занурили її руки в окріп, вирвали нігті та били прикладами по обличчю так сильно, що їй знадобилася пластична операція.

Методи ймовірних фізичних тортур, які застосовували окупаційні російські війська, включали ураження статевих органів та інших частин тіла електричним струмом, побиття та різні форми удушення.

Ув‘язнених також утримували в переповнених камерах без санітарних умов, достатньої кількості їжі чи води протягом двох місяців.

Це робилося систематично, виснажливо, щоб отримати інформацію про українських військових та підозрюваних у колабораціонізмі чи покарати тих, хто критикує російську окупацію, вважає головний прокурор Херсонської області у справах про воєнні злочини Андрій Коваленко.

Головний прокурор України у справах про воєнні злочини Юрій Бєлоусов заявив, що влада виявила десять місць у Херсонській області, які російські війська використовували для незаконних затримань. Близько 200 осіб, які ймовірно зазнали тортур або фізичного нападу під час утримання в цих місцях, і ще близько 400 осіб утримувалися там незаконно, сказав він.

35-річний чоловік із Херсона розповів, що під час п‘ятиденного затримання в серпні російські силовики били його, змушували роздягатись та застосовували електричний струм до геніталій і вух. Коли б‘є струм, «це ніби м‘яч попадає тобі в голову і ти втрачаєш свідомість», – сказав чоловік, який побажав сказати лише ім‘я Андрій через страх помсти.

За його словами, викрадачі допитували його про військові дії України, в тому числі про зберігання зброї та вибухівки, оскільки підозрювали його у зв‘язках з рухом опору.

47-річна Людмила Шумкова розповіла, що вона та її 53-річна сестра перебували в полоні на вулиці Енергетиків №3, більшу частину з понад п‘ятдесяти днів. За її словами, росіяни розпитували їх про сина її сестри, оскільки вважали, що він брав участь у русі опору.

Шумкова, каже, що близько півдюжини людей зібралися в камеру з маленьким віконцем для світла та невеликою кількістю їжі один раз на день. Жінка сказала, що окупанти фізично її не катували, на відміну від сусідів по камері. А от чоловіки зазнавали особливо жорстоких тортур.

“Вони кричали, це було постійно, кожен день. Це могло тривати 2-3 години”.

Слідчі продовжують намагатися встановити осіб, відповідальних за ймовірні воєнні злочини, включаючи можливу роль вищого військового керівництва.

Бєлоусов, який не назвав імен осіб, сказав, що більшість підозрюваних є нижчими військовими посадовцями, але деякі з них є “старшими офіцерами, зокрема полковниками та підполковниками”, а також високопосадовцями проросійських військово-цивільних служб у Луганську та Донецьку.