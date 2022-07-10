Про це повідомила Європейська служба зовнішніх зв’язків (ЕСВС).

Європа вшановує пам’ять всіх жертв геноциду в Сребрениці. Європейські політики зазначили, що тепер світ не може сприймати мир як щось само собою зрозуміле.

“Невиправдана і неспровокована агресія Росії проти України повернула на наш континент жорстоку війну. Масові вбивства і військові злочини, які ми спостерігаємо в Україні, викликають яскраві спогади у тих, хто був свідком війни на Західних Балканах в 1990-х роках”, – зазначили в Єврокомісії.

У заяві йдеться, що Європа не забула про свою відповідальність. Річ у тім, що вона не змогла запобігти розправі над боснійськими мусульманами.

Зазначимо, що різанина в Сребрениці стала однією з трагедій у югославській війні в 1990-х. У 1993 році Радбез ООН оголосив Сребреницький анклав зоною безпеки, але через два роки його захопила армія боснійських сербів. Міжнародний суд встановив, що військові Республіки Сербської вбили від 7 до 8 тисяч боснійських мусульман. Тільки у 2003 році республіка офіційно визнала відповідальність за геноцид.

Геноцид підштовхнув НАТО завдати ударів по сербських позиціях. У такий спосіб країни мали не допустити нападу на інші зони безпеки. Втручання призвело до того, що Югославія остаточно розпалася після кількох наступальних операцій між хорватами і боснійцями.

Міжнародний трибунал присудив командувачу військами Ратко Младичу довічне ув’язнення. Водночас командирів боснійських сербів судили за причетність до геноциду.

Зазначимо, що російські пропагандисти використовували тему геноциду у Сребрениці. Вони виправдовували напад на Україну підтримкою окупаційних сил на Донбасі. Хоча РФ свого часу виступала проти визнання різанини в Сребрениці геноцидом. Міністр оборони України Олексій Резніков відкидав такі заяви, оскільки до вторгнення Росії на підконтрольному Донбасі не було навіть натяків на кровопролиття.