Зловмисник, який захопив автобус у Луцьку, поспілкувався з місцевими журналістами, а також телефонував родичам заручників, щоб озвучити свої вимоги.

Про це повідомляє місцевий телеканал “Перший”.

Зі зловмисником, який називає себе Максимом Плохим, спілкувалися журналісти каналу.

“Журналісти “Першого” поговорили із однією з заручниць луцького терориста. Вдалося поспілкуватися і з самим чоловіком, який називає себе Максим Плохой. Той спілкується чистою українською мовою, помітно нервує. Лучанка, яка перебуває в автобусі, сама вийшла на зв’язок з журналістами видання. Чоловік вимагає максимально поширити його вимоги”, – наголошується в повідомленні.

Журналісти навели повний діалог із Максимом Плохим. Він, зокрема, знову нагадав про свої вимоги, які раніше були опубліковані в його соцмережах.

Плохой заявив, що вибухівка закладена “в людному місці Луцька”, а також “замінований автобус, купа автоматичної зброї, купа гранат”.

Також він повідомив, що людей “повний автобус”.

“Людей багато, повний автобус, є діти, є вагітні. Як почувають себе – це вже наше. Це вже нехай держава піклується. Вона піклується про людей”, – заявив журналістам зловмисник.

Далі він пригрозив підірвати автобус і “бомбу в людному місці” в разі штурму:

Перший: А ви можете нам озвучити свої вимоги? “Максим Плохой”: Ти послухай мене! Я сказав підтягуй побільше журналістів. Тому що, якщо почнеться штурм, я взірву автобус. І не тільки автобус. А й дистанційно взірветься бомба в людному місці. Перший: А ви можете нам повторити ваші вимоги? “Максим Плохой”: Я тобі не буду повторювати вимоги, вони написані!!!

Спілкування відбувалося по телефону однієї із заручниць, з якою зв’язався “Перший”. Вона сама шукала вихід на журналістів, очевидно, на вимогу терориста.

Також у Мережі з’явилися записи розмов зловмисника із родичами заручників. Зокрема, запис опублікувало видання “Цензор.НЕТ”, чого, серед іншого, вимагав Плохой. Він наполягає, щоб якомога більше журналістів публікували його вимоги. Також він хоче, щоб влада їх виконала.