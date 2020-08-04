Про це поінформували в прес-службі прокуратури Києва.
“За процесуального керівництва прокуратури міста Києва громадянину Узбекистану, який погрожував вибухом у приміщенні банку у центрі Києва, повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту, тобто погрозі вибухом, який створює небезпеку для життя людей з метою порушення громадської безпеки та привернення уваги громадськості до певних його поглядів (ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України)”, – зазначається в повідомленні.
Зараз вирішується питання про обрання Карімову запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Відповідне клопотання направлено на розгляд до Печерського районного суду столиці.
Слідство встановлює мотиви скоєння злочину.
Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ в Києві та Київській області.
Як відомо, 3 серпня близько 12:20 в приміщення “Універсал банку”, розташованого в бізнес-центрі “Леонардо” на вул. Богдана Хмельницького, зайшов чоловік з сумками і повідомив, що в них знаходиться вибухівка.
Працівники банку вийшли з приміщення, всередині залишався керівник відділення.
Близько 15:00 під час спецоперації правоохоронці затримали зловмисника в приміщенні банку. В результаті інциденту ніхто не постраждав.
У спецоперації брали участь співробітники поліції, а також силовики СБУ та військовослужбовці Національної гвардії.
- Зловмисник, який погрожував вибухом у київському відділенні №12 ПАТ “Універсал банк”, – це Карімов Сухроб Рахматович, громадянин Узбекистану. Він повідомив журналістам, що є резидентом України, а також, що він “Святий дух”.
- У будівлі столичного бізнес-центру “Леонардо”, який зловмисник погрожував підірвати, не була проведена повна евакуація громадян.