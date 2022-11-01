Зловмисник, який проник у дім спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі, та покалічив її чоловіка Пола Пелосі, мав намір взяти політикиню у заручниці та зламати їй колінні чашечки.

Про це з посиланням на федеральну прокуратуру США повідомляє The New York Times.

31 жовтня федеральна прокуратура висунула звинувачення проти чоловіка, який, за словами правоохоронців, увірвався в будинок спікерки Палати представників Ненсі Пелосі в Сан-Франциско і вдарив її чоловіка молотком.

Зловмисник мав із собою рюкзак з мотузкою, застібками та молотком. Він увійшов до особняка в ексклюзивному районі Сан-Франциско Пасіфік-Хайтс через задні двері, залишивши на землі осколки скла.

Він розбудив чоловіка спікерки Палати представників, а потім напав на нього, зламавши йому череп. Як після затримання розповів сам нападник, його метою було взяти у заручниці Ненсі Пелосі та, ймовірно, зламати їй колінні чашечки. Зазначається, що нападник вважав Пелосі “ватажком зграї брехні, яку розповідає Демократична партія”.

Все це було детально описано у федеральній скарзі проти 42-річного Девіда ДеПейпа, якого звинуватили у спробі викрадення Ненсі Пелосі та нападі на родича федеральної посадовиці. Згодом прокурор Сан-Франциско висунув шість додаткових державних звинувачень проти ДеПейпа.

За даними прокуратури США Північного округу Каліфорнії, яка висунула федеральні звинувачення, ДеПейп сказав слідчим, що хотів би розбити пані Пелосі колінні чашечки, якщо вона “збреше” і побачити, як її “привезуть до Конгресу”, що мало б стати уроком для інших членів Конгресу.

Пояснюючи, чому він не втік з місця події після того, як зрозумів, що Пелосі таємно набрав номер 911, ДеПейп порівняв себе з батьками-засновниками, які боролися з британцями, сказавши, що “він боровся проти тиранії без можливості здатися”.

31 жовтня Брук Дженкінс, прокурорка Сан-Франциско, оголосила про додаткові звинувачення ДеПейпу, серед яких замах на вбивство, квартирна крадіжка, жорстоке поводження з літніми людьми, напад із застосуванням смертоносної зброї, незаконне утримання літньої особи та погрози членам сім’ї державних службовців.

Очікується, що 1 листопада ДеПейпа, який проходив лікування в лікарні через, як влада назвала, незначні ушкодження, буде притягнуто до вищого суду.

Згідно з федеральним обвинуваченням, ДеПейп розбив скляні двері та проник у резиденцію, розбудивши Пола Пелосі. Підозрюваний сказав йому, що хотів поговорити з Ненсі, але дізнався, що її немає. Коли зловмисник сказав, що сидітиме і чекатиме на Ненсі Пелосі, її чоловік відповів, що вона не повернеться протягом кілька днів.

Приблизно в той час ДеПейп дістав із кишені застібки, щоб зв’язати Пола Пелосі і піти спати, адже за його словами, він втомився від того, що ніс свій рюкзак.

За словами місцевого прокурора, в якийсь момент Пол Пелосі спробував підійти до ліфта, де є телефон, але нападник не дозволив цього зробити.

Та згодом Пол Пелосі зміг потрапити у ванну кімнату, звідки і подзвонив до 911 зі свого мобільного телефону. Співробітники департаменту поліції Сан-Франциско прибули через вісім хвилин і побачили, як нападник та Пол Пелосі борються за молоток.

Коли поліціянти запитали, що відбувається, нападник відповів, що “все гаразд”, У цей момент ДеПейп вирвав молоток з рук Пелосі та вдарив його один раз по голові, внаслідок чого той втратив свідомість та впав на підлогу.

Офіцери швидко затримали нападника, який сказав їм, що залишив свій рюкзак біля розбитого дверного вікна. Під час огляду його вмісту знайшли ще молоток, стрічку, мотузку, дві пари рукавичок — гумових і тканинних — і щоденник.

У разі визнання винним ДеПейпу загрожує максимум 20 років ув’язнення за спробу викрадення федерального чиновника під час виконання службових обов’язків і до 30 років за напад на найближчого члена сім’ї федерального чиновника та завдання тяжких тілесних ушкоджень небезпечною зброєю.