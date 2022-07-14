Нацполіція повідомила про підозру злочинній групі, що привласнила гроші, які було виділено на закупівлю товарів військового призначення.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Зловмисники перерахували кошти, отримані від держави, на рахунки підконтрольних їм осіб, а потім легалізували їх.

У ході досудового розслідування встановлено, що директор суб’єкта господарської діяльності уклав кілька договорів із Міністерством оборони України на закупівлю товарів військового призначення. Зокрема – захисної амуніції, форменого одягу та взуття, а також харчових наборів.

За даними правоохоронців, більшість отриманих коштів фігурант та двоє його спільників перераховували на рахунки фізичних осіб-підприємців як оплату за юридично-консультаційні послуги.

Для того, щоб приховати свої злочини, зловмисники вносили до офіційних документів завищену вартість замовлення на товари військового призначення. За два місяці вони привласнили 43 мільйони гривень.

Наразі слідчі Нацполіції оголосили підозри директору суб’єкта господарської діяльності та двом його спільникам. Окрім того, для відшкодування завданих збитків накладено арешт на рахунки та корпоративні права осіб та підприємств, які були залучені до злочинної схеми.