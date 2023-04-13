За даними журналістів The New York Times у нещодавно опублікованих секретних розвідувальних документах США, які потрапили в інтернет, йдеться, що всередині РФ розгортається широке протистояння. Представники міністерства оборони Росії та Федеральної служби безпеки (ФСБ) не можуть дійти згоди щодо офіційної кількості загиблих військових на війні в Україні.

Про це повідомляє NYT, посилаючись на “злиті” секретні документи.

Видання пише, що внутрішня боротьба всередині Росії виглядає ширшою та глибшою, ніж вважалося раніше, судячи з нещодавно виявлених секретних розвідувальних документів.

Згідно зі “злитими” матеріалами існує ворожнеча між російським урядом та розвідкою через кількість загиблих та поранених у війні в Україні. Причина — приховування реальної кількості втрат.

Нові документи, з якими ознайомилося NYT підтверджують, наскільки глибоко американські розвідувальні служби проникли майже в усі аспекти російського розвідувального апарату та структури військового командування.

В одному документі представники американської розвідки стверджують, що головна Федеральна служба безпеки (ФСБ) звинуватила Міністерство оборони країни “у приховуванні російських втрат в Україні”.

У сукупності документи наголошують на кількох головних причинах того, чому, на думку багатьох аналітиків, президент Росії Володимир Путін не зміг забезпечити воєнну перемогу в Україні після більш ніж 13 місяців війни.

Серед них: внутрішня боротьба між російськими відомствами, відповідальними за різні аспекти війни, зокрема ФСБ та міністерство оборони.

Офіційні особи ФСБ, як йдеться в документі, стверджують, що міністерство не враховує загиблих і поранених серед російської Національної гвардії, найманців “Вагнера” або бійців лідера Чечні Рамзана Кадирова.

За даними ФСБ, фактична кількість росіян, поранених та вбитих в Україні, наближається до 110 тисяч осіб.

Востаннє міністерство оборони публічно оприлюднило кількість загиблих у вересні. Тоді міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що з початку війни було вбито 5 937 російських військових.

Нові документи також містять подробиці про публічну суперечку в лютому, під час якої Євген Пригожин, який керує силами “Вагнера”, звинуватив російських військових у приховуванні необхідних боєприпасів для його бійців.

Путін намагався вирішити суперечку особисто, викликавши Пригожина та Шойгу на зустріч, яка ймовірно відбулася 22 лютого. Про це йдеться в одному з документів.