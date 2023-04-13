Про це повідомляє NYT, посилаючись на “злиті” секретні документи.
Видання пише, що внутрішня боротьба всередині Росії виглядає ширшою та глибшою, ніж вважалося раніше, судячи з нещодавно виявлених секретних розвідувальних документів.
Згідно зі “злитими” матеріалами існує ворожнеча між російським урядом та розвідкою через кількість загиблих та поранених у війні в Україні. Причина — приховування реальної кількості втрат.
Нові документи, з якими ознайомилося NYT підтверджують, наскільки глибоко американські розвідувальні служби проникли майже в усі аспекти російського розвідувального апарату та структури військового командування.
В одному документі представники американської розвідки стверджують, що головна Федеральна служба безпеки (ФСБ) звинуватила Міністерство оборони країни “у приховуванні російських втрат в Україні”.
У сукупності документи наголошують на кількох головних причинах того, чому, на думку багатьох аналітиків, президент Росії Володимир Путін не зміг забезпечити воєнну перемогу в Україні після більш ніж 13 місяців війни.
Серед них: внутрішня боротьба між російськими відомствами, відповідальними за різні аспекти війни, зокрема ФСБ та міністерство оборони.
Офіційні особи ФСБ, як йдеться в документі, стверджують, що міністерство не враховує загиблих і поранених серед російської Національної гвардії, найманців “Вагнера” або бійців лідера Чечні Рамзана Кадирова.
За даними ФСБ, фактична кількість росіян, поранених та вбитих в Україні, наближається до 110 тисяч осіб.
Востаннє міністерство оборони публічно оприлюднило кількість загиблих у вересні. Тоді міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що з початку війни було вбито 5 937 російських військових.
Нові документи також містять подробиці про публічну суперечку в лютому, під час якої Євген Пригожин, який керує силами “Вагнера”, звинуватив російських військових у приховуванні необхідних боєприпасів для його бійців.
Путін намагався вирішити суперечку особисто, викликавши Пригожина та Шойгу на зустріч, яка ймовірно відбулася 22 лютого. Про це йдеться в одному з документів.
- В Україні триває 414-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період українські захисники ліквідували більш як 180 тисяч окупантів, з яких 540 — за останню добу.
- Головне управління розвідки України оприлюднило перехоплення телефонної розмови російського військового, де він скаржиться на відсутність командування та погане постачання.
- Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що великі втрати російських окупантів у районі Бахмута призведуть до стримування подальших наступів РФ на місто та бойової активності загарбників загалом.
- У Північноатлантичному Альянсі вважають, що російське військо щодня втрачає до 1 500 бійців на війні в Україні – вбитими та пораненими.