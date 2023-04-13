Міністерство збройних сил Франції відкинуло заяви про присутність своїх солдатів в Україні, які містяться в "злитих" секретних розвідданих Пентагону.

Про це мовиться в матеріалі Le Monde.

Оточення міністра збройних сил Франції Себастьяна Лекорню запевнило, що ніякий з підрозділів їхніх військ “не бере участь у бойових діях на території України”.

“Оприлюднені в соціальних мережах документи не походять від французької армії. Ми не надаємо жодних коментарів заявам з невідомим джерелом”, – наголосили в оточенні міністра.

Нагадаємо, що близько тижня тому соцмережами поширилася інформація про виток секретних документів Міністерства оборони США, де містилися дані про майбутній українській контрнаступ. Інцидент спричинив хвилю критики, що накрила Пентагон та викликала занепокоєння в Україні та в союзників.

Додамо, що документи підтверджують те, що американська розвідка на найвищому рівні проникла в російські військові відомства і може отримувати інформацію стосовно щоденних рішень по Україні.

Деякі офіційні особи США переконані, що організатором “зливу” є хтось зі Сполучених Штатів. Однак, як заявили офіційні особи США, розслідування перебуває на початковій стадії, і ті, хто його проводять, не виключають варіант, що за витоком даних стоять “проросійські сили”.

Водночас 13 квітня у матеріалі The Washington Post йшлося, що до витоку секретних документів США таки може бути причетним молодий співробітник військової бази, який публікував таємні дані оскільки вважав, що “уряд приховує правду від народу”.