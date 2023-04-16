Новий виток секретних документів Пентагону пролив світло на те, що інсайдери можуть "зливати" надсекретну військову розвідку не лише через політичні чи ідеологічні мотиви, а, щоб проявити себе серед інших інтернет-знайомих і знайти друзів. Випадок з 21-річним Джеком Тейшейром став унікальним, оскільки він наївно довіряв своїм друзям у Discord, пересилаючи інформацію для дискусій щодо російсько-української війни.

Про це повідомило The Washington Post.

Цього тижня ФБР викрило, що виток надсекретних документів спричинив технік нижчого рівня в Національній гвардії Массачусетса. 21-річний хлопець ділився сотнями документів у мережі. Раніше теж були випадки, коли інформація не для більшості набувала розголосу, але мотивами було розповісти правду або змінити політику США. Подібних осіб називали зрадниками або викривачами незалежно від політичних поглядів.

Проте нині було мало згадок про державну зраду та лише час від часу про викривача. Джеку Тейшейру все одно було висунуто звинувачення в отриманні та передачі секретної інформації оборони та в навмисному зберіганні секретних документів.

Наприклад, Едвард Сноуден, Челсі Меннінг і Reality Winner були яскравими прикладами ідеологічно вмотивованих урядових службовців і підрядників США, які незаконно заволоділи та оприлюднили надсекретні документи. Їхнім мотивом було намагання змінити політику чи практику США.

Розповсюджувач у Discord, як його прозвали, розміщав документи на платформі онлайн-чату, яку відвідують переважно молоді геймери. Тейшейр критикував політику США та використовував деякі расистські, антисемітські та антигейські меми чи гасла, як і його інтернет-друзі, але поширення документів було бажанням проявити себе перед ними. Немає доказів, що він хотів прагнув змінити спосіб, наприклад, у тому, як його країна веде війну між Росією та Україною.

У “злитих” документах немає жодної конкретної точки зору: деякі ілюструють слабкі сторони України, інші — вади Росії. Швидше за все, витік трапився, бо хлопець вважав це бунтарським вчинком і довіряв своїм друзям у Discord, думаючи, що вони збережуть секретні матеріали між собою у чаті Thug Shaker Central.

Американець багато часу проводив у Discord ще до того, як долучився до Національної гвардії. Він спілкувався з друзями про комп’ютерні ігри, релігію, музику, лібертаріанство, зброю та вподобання на YouTube. Пізніше він захотів, щоб його знайомі з Thug Shaker Central побачили, що він має доступ до цікавих даних.

Його вчинок проливає світло на загрозу безпеці, якій приділено набагато менше уваги, ніж політично вмотивованим витокам інформації з боку самопроголошених інформаторів останніх років. Експерти назвали це явище “інсайдерською загрозою цифровому поколінню” та, що майже неминуча поява класу розповсюджувачів інформації. Такі особи не прагнуть спричиняти політичний хаос, але хочуть жити в Інтернеті настільки прозоро, наскільки це можливо, не звертаючи уваги на правила, які вони вважають старомодними чи застарілими.

Алексіс Віховскі, інформаційний вчений, який викладає в Колумбійському університеті, згадав слова екссенатора Деніеля Патріка, який казав, що філософія таких людей полягає в тому, що “секретність для невдах”, як би це наївно не звучало.

“Це не класичний витік”, — сказав Віховскі.”Це не навмисна спроба оприлюднити щось. Хтось бере секретну інформацію та ділиться нею з дуже невеликою групою для навчання або збільшення їхних можливостей. Це було призначено для його “племені”, щоб дати знайомим перевагу (в інформації, – ред.) перед іншими”.

Подібні витоки можуть здаватися менш серйозними, оскільки вони не здійснюються з політичних мотивів, але їх також важче виявити, контролювати та запобігти. На думку професора права з Університету Флориди Джона Міллза, це новий рівень небезпеки, який має стати тривожним дзвінком.

Термін “інсайдерська загроза цифрового покоління” означає, що небезпека походить переважно від молодих людей, але це не обов’язково так. Зокрема Джон Делла Вольпе, директор з опитування в Інституті політики Гарвардської школи Кеннеді вважає, що необхідно бути обережними, щоб не зробити Тейшейра прикладом цілого покоління, яке довіряє незнайомцям більше, ніж будь-яке попереднє покоління.

Крім того, подібною довірою можуть зловживати, бо спілкування в Discord та інших подібних форумах є надзвичайно відкритим.

За словами знайомих затриманого, хлопець став розміщувати секретні документи минулого року. Здебільшого він хотів, щоб його друзі-підлітки знали більше про війну в Україні.