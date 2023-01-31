Після важкого дня алкогольні напої певною мірою допомагають розслабитися та "забутися". Втім такий ефект не є довготривалим й згодом лише посилює відчуття пригніченості, втоми та негативно впливає на перебіг психічних захворювань.

Про це йдеться в матеріалі доктора медичних наук, професора клінічної психіатрії та психіатра Річарда Фрідмана для Washington Post.

Після випитого алкоголю, залежно від того, як швидко ви п’єте та як швидко підвищується вміст речовини в крові, буде помітним ефект розслаблення та ейфорії.

Хоча приємні ефекти від алкоголю виникають майже миттєво, негативні приходять із затримкою — часто на кілька годин або навіть днів пізніше. Саме через цей розрив у часі іноді важко побачити зв’язок між алкоголем та його шкідливими наслідками.

“Мій пацієнт, чоловік у віці близько 40 років, якого я лікував від депресії, став незрозуміло тривожним і пригніченим після багатьох тижнів покращення. Я запитав його про будь-які стреси на роботі та вдома, але він наполягав, що нічого страшного не сталося. Потім я запитав про його вживання алкоголю…”, — сказав доктор Фрідман.

На наполегливе прохання доктора на початку лікування пацієнт значно скоротив споживання алкоголю, проте згодом відновив свою звичку, не говорячи про це.

Коли Річард Фрідман пояснив, що алкоголь має “депресивний ефект” і є ймовірною причиною рецидиву, чоловік поставився скептично: “Це розслабляє, докторе, і допомагає мені забутися після роботи”, — відповів він.

Тож доктор запропонував експеримент: “Кинь пити на вихідних, і подивимося, що станеться з твоїм настроєм у понеділок”. Пацієнт був приголомшений і переконаний результатами. Його сон нормалізувався, а настрій помітно покращився.

“Вам не обов’язково страждати від клінічної депресії або мати тривожний розлад, щоби відчути негативний вплив алкоголю. Вони виникають навіть при помірних рівнях споживання алкоголю у тих, хто не має будь-яких психічних захворювань”, — йдеться в статті Фрідмана.

Ви коли-небудь помічали, як швидко ви засинаєте лише після келиха-двох вина — аби прокинутися через кілька годин тривожно настороженим та напруженим?

Проблема зі сном полягає в тому, що алкоголь швидко всмоктується і зазвичай виводиться протягом двох-п’яти годин, тому седативний ефект зникає, залишаючи вас з гіпертривогою серед ночі.

Як зазначив Фрідман, речовина справді допоможе засунути, проте водночас зіпсує фазу швидкого сну, що призводить до його поганої якості та зниження енергійності вдень.

А як щодо негативного впливу алкоголю на щоденний настрій? Існують переконливі дослідження, що алкоголь має депресивний ефект і, перевищуючи певну межу, може викликати клінічну депресію, пише доктор Фрідман.

Тому, якщо ви відчуваєте тривогу, пригніченість, втому або туманність розуму спробуйте відмовитися від алкоголю на тиждень або два: “Ви можете бути приємно здивовані”, — запевнив доктор.