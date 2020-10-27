Про це повідомляє державне інформагентство “Укрінформ“.

Як зазначено на сайті КСУ, сьогодні, 27 жовтня, Велика палата Конституційного суду на закритому засіданні ухвалила рішення у справі щодо можливої невідповідності Конституції України окремих положень законів України “Про запобігання корупції“, “Про прокуратуру“, “Про Національне антикорупційне бюро України“, “Про Державне бюро розслідувань“, “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів“, Кримінального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України.

За інформацією джерела агентства “Укрінформ”, Велика палата КСУ визнала неконституційною статтю 366-1 ККУ.

“Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу та контрольні повноваження НАЗК”, – поінформувало джерело.

Водночас джерело зазначило, що зобов’язання декларувати майно суд визнав конституційним.

З вимогою визнати цю статтю ККУ до суду звернулися 47 народних депутатів. Ініціаторами звернення є народні депутати від “Опозиційної платформи — За життя” Олег Волошин та Григорій Мамка.