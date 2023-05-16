За даними ЗМІ, стартап із дослідження штучного OpenAI готується до випуску нової мовної моделі з відкритим кодом.

Про це повідомляє видання The Information, посилаючись на власні джерела.

У січні технологічна корпорація Microsoft заявила про інвестиції в OpenAI. Це має поглибити зв’язки зі стартапом та підготувати ґрунт для більшої конкуренції з Alphabet Inc Google.

Зауважимо, що ChatGPT від OpenAI відомий написанням прози чи віршів за командою. Раніше він привернув неабияку увагу у Кремнієвій долині. Так, інвестори бачать у ШІ сферу зростання для технологічних компаній.

Крім цього, зараз поспішає приєднатися до конкурентів Microsoft та Google у випуску генеративних продуктів штучного інтелекту, що будуть створювати текст, мистецтво тощо.

Втім, як пише видання, OpenAI навряд чи ще випустить модель, яка буде конкурентоспроможною ChatGPT.