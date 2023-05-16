Про це повідомляє видання The Information, посилаючись на власні джерела.
У січні технологічна корпорація Microsoft заявила про інвестиції в OpenAI. Це має поглибити зв’язки зі стартапом та підготувати ґрунт для більшої конкуренції з Alphabet Inc Google.
Зауважимо, що ChatGPT від OpenAI відомий написанням прози чи віршів за командою. Раніше він привернув неабияку увагу у Кремнієвій долині. Так, інвестори бачать у ШІ сферу зростання для технологічних компаній.
Крім цього, зараз поспішає приєднатися до конкурентів Microsoft та Google у випуску генеративних продуктів штучного інтелекту, що будуть створювати текст, мистецтво тощо.
Втім, як пише видання, OpenAI навряд чи ще випустить модель, яка буде конкурентоспроможною ChatGPT.
- Китайський технологічний гігант Alibaba заявив, що планує створити продукт зі штучним інтелектом (ШІ) на кшталт ChatGPT. Він матиме назву Tongyi Qianwen.
- Американський мільярдер Ілон Маск планує запустити платформу штучного інтелекту, яку він називає TruthGPT. Він хоче створити конкурента ChatGPT від OpenAI та Bard від Google.
- Ілон Маск разом із групою експертів зі штучного інтелекту та керівників галузі закликали дотриматися шестимісячної паузи у розробці систем, потужніших за нещодавно запущений Chat GPT, апелюючи до “потенційних ризиків” для суспільства та людства.