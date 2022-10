Про це пише Vice.

Окрім цього, Путін нібито акцентував генеральному директору Tesla на тому, що Україні доведеться прийняти постійний нейтралітет і визнати анексію РФ Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

За словами Бреммера, Путін сказав, що ці цілі будуть досягнуті “незважаючи ні на що”, включаючи можливе застосування ядерної зброї, якщо Україна атакуватиме Крим.

Бреммер наголосив, що Маск зауважив на необхідності “зробити усе, щоб уникнути такого результату”.

У виданні зауважують, що Маск по суті опублікував ті самі тези у Twitter, хоча він запропонував провести референдуми під наглядом ООН.

Ukraine-Russia Peace:

– Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.

– Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).

– Water supply to Crimea assured.

– Ukraine remains neutral.

— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022