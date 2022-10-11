Політолог і засновник консалтингової компанії Eurasia Group Ієн Бреммер заявив, що американський підприємець та винахідник Ілон Маск спілкувався з президентом РФ Путіним безпосередньо перед тим, як опублікувати у Twitter пропозицію щодо припинення війни в Україні, яка передбачала б передачу частини території РФ.

Про це пише Vice.

У розсилці, надісланій передплатникам Eurasia Group, Бреммер стверджував: Маск повідомив йому, що російський президент “готовий вести переговори”, якщо Крим залишиться в руках РФ.

Окрім цього, Путін нібито акцентував генеральному директору Tesla на тому, що Україні доведеться прийняти постійний нейтралітет і визнати анексію РФ Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

За словами Бреммера, Путін сказав, що ці цілі будуть досягнуті “незважаючи ні на що”, включаючи можливе застосування ядерної зброї, якщо Україна атакуватиме Крим.

Бреммер наголосив, що Маск зауважив на необхідності “зробити усе, щоб уникнути такого результату”.

У виданні зауважують, що Маск по суті опублікував ті самі тези у Twitter, хоча він запропонував провести референдуми під наглядом ООН.

Ukraine-Russia Peace: – Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people. – Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake). – Water supply to Crimea assured. – Ukraine remains neutral. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

Своєю чергою, сам винахідник заперечив інформацію Бреммера. Він зауважив, що справді спілкувався з Путіним, проте це було близько 18 місяців тому, і темою обговорення був космос.

No, it is not. I have spoken to Putin only once and that was about 18 months ago. The subject matter was space. — Elon Musk (@elonmusk) October 11, 2022

На початку цього року Маск викликав Путіна на одиночний бій і зазначив, що він спілкувався з Путіним через відеоконференцію минулого року.

На ранніх етапах повномасштабної війни в Україні американський підприємець надав свої інтернет-термінали Starlink, щоб підтримувати зв’язок української армії після вторгнення РФ.

Тим часом Кремль привітав “позитивну” пропозицію Маска. Зокрема заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв похвалив допис американського мільярдера Ілона Маска у Twitter щодо окупованого Криму.

Проте більшість користувачів соцмереж розкритикували Маска через ці дописи.

Одним із тих, хто відповів на скандальний допис Ілона Маска, став президент України Володимир Зеленський. У своєму Twitter-акаунті Зеленський запропонував людям проголосувати, який Ілон Маск подобається їм більше: той, який підтримує Україну чи той, який підтримує РФ.

Допис українського президента зібрав низку коментарів. Прокоментував його і сам Ілон Маск.

“Я все ще дуже підтримую Україну, але переконаний, що масштабна ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу”, – написав він.

Також у коментарях до твіту президента України Ілон Маск написав, що його компанія SpaceX витратила близько 80 мільйонів доларів на підключення та підтримку Starlink в Україні.

“Наша підтримка Росії становить 0 доларів. Очевидно, ми за Україну”, – написав він.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас також зреагував на дописи американського бізнесмена. На думку литовського посадовця, винахідник “попався на вудку” Кремля, який шантажує світ ядерними погрозами.

Старший радник Конгресу США Пол Массаро також висловився щодо пропозиції. За його сценарієм, Україна звільняє всю свою суверенну територію, а РФ “деколонізується, демілітаризується та денуклеаризується”. Варто зауважити, що його відповідь отримала більше лайків, ніж пост Маска.