Журналісти вияснили, як Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП), де нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива проходив аспірантуру, опублікувала у себе на сайті збірники науково-практичних конференцій з матеріалами Ківи, яких раніше не було.

Про це повідомляє Bihus.Info.

27 квітня, на наступний день після публікації розслідування Bihus.Info про дисертацію Киви, Міжрегіональна академія управління персоналом опублікувала на своєму сайті “оновлені версії” збірників матеріалів науково-практичних конференцій 2018 і 2019 років із матеріалами Киви. Що ці файли завантажено саме 27 квітня, видно із властивостей самих файлів.

У “оновлених” версіях збірок з конференцій 2018 і 2019 року з’явились додаткові сторінки із матеріалами нібито від Киви. Тоді як в Інтернеті досі є в наявності попередні варіанти цих збірок з меншою кількістю сторінок.

В дисертації Киви, опублікованій на сайті Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості, вказано, що Ілля Кива брав участь у двох наукових конференціях МАУПу у 2018 та 2019 роках. При цьому там вказано, що роботи Киви опубліковані в збірниках на ст. 152-154 та ст. 414-416 відповідно. В розслідуванні Bihus.Info йшлося про те, що наявний в Інтернеті офіційний збірник матеріалів конференції 2018 року має лише 144 сторінки. Збірник конференції 2019 року має 414 сторінок, остання з яких містить вихідні дані. Внески Іллі Киви в обох відсутні.

Відсутність Киви на цих конференціях підтвердила і їх координаторка, Оксана Пархоменко-Куцевіл.

“Я його не пам’ятаю, я вам чесно скажу. Тези я збирала особисто. Я його не пам’ятаю по прізвищу”, – сказала вона.

Проректор МАУП Сергій Храпатий показав журналіст оригінальні паперові збірники, в яких відсутні наукові матеріали Киви.

Він пояснив, що побачивши цю підробку на сайті академії, ті матеріали були видалені.

“Зараз на сайті – офіційні матеріали переведені з архіву бібліотеки”, – зазначив Храпатий.

Проректор МАУП також пояснив, як ці матеріали заднім числом опублікували на сайті академії. За його словами, адміністратор сайту отримав електронного листа 27 квітня з прохання дуже срочно додати матеріали цих двох конференцій.

“Цей лист він отримав від особи, яка раніше працювала в МАУП і мала відношення до ряду конференцій, наукових видань, які тут видавалися. Тому цей лист не викликав сумніву у технічного працівника і він ці атеріали розмістив”, – розповів Храпатий.

Він також зазначив, що лист надійшов від Ірини Жукової, яка є опонентом на захисті наукової роботи Киви.

Журналісти зазначили, що Жукова допомогла Киви отримати фальшмві довідки. Дисертація містила довідку від ГО “Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління”, підписана Ольгою Руденко. Підпис на цій довідці суттєво відрізняється від підпису тієї ж Ольги Руденко на інших документах, наявних у вільному доступі.

Ірина Жукова відмовилась розмовляти та будь-що поснювати журналістам.

Дисертація Іллі Киви

Як повідомлялося, 26 квітня Ілля Кива захистив дисертацію та став кандидатом наук з держуправління. Його дисертація містила підроблені довідки, посилання на його наукові статті та виступи, яких не існує, вигадані терміни тощо.

Під час захисту він не зміг відповісти на запитання, який зміст він вкладає в поняття “демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат” і пообіцяв зробити це “в наступній роботі”.

Після захисту Кива у відповідь на запитання кореспондента #Букв щодо недопуску преси відповів запрошенням “поговорити в туалеті”.

Захист нардепом дисертації з держуправління і отримання ним звання кандидата наук спровокувало протести тих, хто отримав або збирався отримати аналогічне звання.

Депутати Львівської обласної ради звернулися до президента Володимира Зеленського, парламенту та уряду щодо скасування рішення про присудження наукового ступеня Киві.

28 квітня нардеп заявив, що наукового керівника, який допомагав йому із дисертацією, звільнили з роботи.