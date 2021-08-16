ЗМІ: З літака, який вилетів із Кабула, випало двоє людей, – відео

Про це повідомляє афганське агентство Asvaka News.
У повідомленні вказується, що люди намагалися втриматися на стійках шасі літака, але не змогли.
За іншою версією, людей виштовхували з літака.
Kabul: people who tied themselves to the plane wheels – fell off the plane pic.twitter.com/Lm5YDbizlw
— Amichai Stein (@AmichaiStein1) August 16, 2021
Сотні афганців вторглися на злітно-посадкові смуги аеропорту ще до світанку, повідомляє Reuters. Люди в паніці намагаються штурмувати літаки, що вилітають із Кабула.
Раніше в мережі опублікували кілька відео, на яких десятки чоловіків намагалися видертися на трап, щоб сісти в літак.
This is, perhaps, one of the saddest images I've seen from #Afghanistan. A people who are desperate and abandoned. No aid agencies, no UN, no government. Nothing. pic.twitter.com/LCeDEOR3lR
— Nicola Careem (@NicolaCareem) August 16, 2021
Insane. Don’t have any other words.
The Kabul Airport.
— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 16, 2021
Раніше повідомлялося, що низка великих авіакомпаній – United Airlines, British Airways, Emirates Airline і Virgin Atlantic – перестали використовувати повітряний простір Афганістану.
Президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну після того, як таліби увійшли в Кабул. Чиновник в уряді президента Афганістану Саджад Нурістані повідомив, що Гані подав у відставку. Після цього він попрямував в аеропорт Кабулу й вилетів до Таджикистану.
- Бойовики “Талібану” заявили, що контролюють 100% території Афганістану. Тоді вони погодилися на перехідний уряд, який мав очолити колишній міністр внутрішніх справ Алі Ахмад Джалалі.
- Додамо, що “Талібан” наразі утримує всі прикордонні переходи Афганістану. Відтак аеропорт Кабула залишається єдиним шляхом втечі з країни.
- 15 серпня бойовики ісламістського угруповання “Талібан” увійшли до столиці Афганістану Кабула. У твіті афганського президентського палацу говорилося, що стрілянина була чутна в декількох точках навколо Кабула, але що сили безпеки в координації з міжнародними партнерами контролювали місто.