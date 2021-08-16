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ЗМІ: З літака, який вилетів із Кабула, випало двоє людей, – відео

У небі над Кабулом із пасажирського літака впало двоє людей.

Понеділок, 16 серпня 2021, 12:23

Про це повідомляє афганське агентство Asvaka News.

У повідомленні вказується, що люди намагалися втриматися на стійках шасі літака, але не змогли.

За іншою версією, людей виштовхували з літака.

Сотні афганців вторглися на злітно-посадкові смуги аеропорту ще до світанку, повідомляє Reuters. Люди в паніці намагаються штурмувати літаки, що вилітають із Кабула.

Раніше в мережі опублікували кілька відео, на яких десятки чоловіків намагалися видертися на трап, щоб сісти в літак.

Раніше повідомлялося, що низка великих авіакомпаній – United Airlines, British Airways, Emirates Airline і Virgin Atlantic – перестали використовувати повітряний простір Афганістану.

Президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну після того, як таліби увійшли в Кабул. Чиновник в уряді президента Афганістану Саджад Нурістані повідомив, що Гані подав у відставку. Після цього він попрямував в аеропорт Кабулу й вилетів до Таджикистану.

  • Бойовики “Талібану” заявили, що контролюють 100% території Афганістану. Тоді вони погодилися на перехідний уряд, який мав очолити колишній міністр внутрішніх справ Алі Ахмад Джалалі.
  • Додамо, що “Талібан” наразі утримує всі прикордонні переходи Афганістану. Відтак аеропорт Кабула залишається єдиним шляхом втечі з країни.
  • 15 серпня бойовики ісламістського угруповання “Талібан” увійшли до столиці Афганістану Кабула. У твіті афганського президентського палацу говорилося, що стрілянина була чутна в декількох точках навколо Кабула, але що сили безпеки в координації з міжнародними партнерами контролювали місто.
Теги: Афганістан, відео, літак, Кабул

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