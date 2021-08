ЗМІ: З літака, який вилетів із Кабула, випало двоє людей, – відео

Про це повідомляє афганське агентство Asvaka News.

У повідомленні вказується, що люди намагалися втриматися на стійках шасі літака, але не змогли.

За іншою версією, людей виштовхували з літака.

Kabul: people who tied themselves to the plane wheels – fell off the plane pic.twitter.com/Lm5YDbizlw

Сотні афганців вторглися на злітно-посадкові смуги аеропорту ще до світанку, повідомляє Reuters. Люди в паніці намагаються штурмувати літаки, що вилітають із Кабула.

Раніше в мережі опублікували кілька відео, на яких десятки чоловіків намагалися видертися на трап, щоб сісти в літак.

This is, perhaps, one of the saddest images I've seen from #Afghanistan. A people who are desperate and abandoned. No aid agencies, no UN, no government. Nothing. pic.twitter.com/LCeDEOR3lR

— Nicola Careem (@NicolaCareem) August 16, 2021