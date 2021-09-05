Про це повідомляють агентства AP, AFP, Reuters, а також місцеве видання Guinéenews (підтримується Канадою).
У міноборони заявили, що президентська охорона та інші сили безпеки нібито “стримали загрозу і відбили групу нападників”. Утім Конде не виходив на зв’язок, а державне телебачення не згадувало про стрілянину.
Згодом солдати, які підняли повстання в столиці Гвінеї, виступили на державному телебаченні із заявою про розпуск уряду. У зверненні невідомий солдат, оточений іншими озброєними солдатами, сказав, що вони планують сформувати перехідний уряд, і повідомлять більш детальну інформацію пізніше. Вони запевнили, що поважатимуть міжнародні зобов’язання, взяті Гвінеєю, пише Guinéenews.
Звернення військових транслювали після того, як соцмережами почали ширитися кадри, на яких можна побачити президента Конде оточеного військовими — в приміщенні та автівці.
Incroyable vidéo d’Alpha Condé suite au coup d’Etat par les militaires #Guinee #Conakry pic.twitter.com/f77LL3n2JS
— Farah (@farah_elmne) September 5, 2021
🇬🇳🚨| D’autres images du président guinéen Alpha Condé qui a vraisemblablement été sorti du palais présidentiel et serait en train d’être mené en lieu sûr par les putschistes. pic.twitter.com/oivLyPln1u
— Casus Belli 📡 (@CasusBellii) September 5, 2021
Західний дипломат у місті описав цю подію як спробу державного перевороту. Уряд країни Західної Африки поки не коментує ситуацію, пише AFP. Місцезнаходження президента Альфи Конде поки невідоме
Що передувало?
Reuters пише, що 83-річний Конде зіткнувся з критикою після того, як переобрався втретє попри обмеження у два президентських терміни. Незаконне переобрання спровокувало вуличці демонстрації.
Він прийшов до влади у 2010 році на перших з моменту здобуття незалежності від Франції в 1958 році демократичних виборах.
Супротивники стверджують, що Конде не вдалося поліпшити життя гвінейців, більшість з яких живуть в бідності, попри величезні мінеральні багатства країни.
У 2011 році він ледве вижив під час замаху після того, як бойовики вночі оточили його будинок і обстріляли його спальню ракетами. Реактивні гранати впали на територію комплексу, і один з його охоронців був убитий.
- Нагадаємо, раніше військовий переворот відбувся у М’янмі. Рада Безпеки ООН не змогла узгодити заяву, в якій засудила б переворот в М’янмі і закликала військових до стриманості.