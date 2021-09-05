Про це повідомляють агентства AP, AFP, Reuters, а також місцеве видання Guinéenews (підтримується Канадою).

У неділю вранці біля президентського палацу в Конакрі сталася сильна перестрілка. Перед цим в соціальних мережах були опубліковані відеоролики, на яких були показані військові машини, що патрулюють вулиці в столиці, а джерела ЗМІ інформували, що єдиний міст, який з’єднує материк з районом Калум, де знаходиться президентський палац і більшість урядових міністерств, був перекритий.

Кілька джерел Reuters повідомили, що за заворушеннями стоїть елітний національний армійський підрозділ, очолюваний колишнім французьким легіонером Мамаду Думбуя. За інформацією AP, перестрілка тривала кілька годин.

У міноборони заявили, що президентська охорона та інші сили безпеки нібито “стримали загрозу і відбили групу нападників”. Утім Конде не виходив на зв’язок, а державне телебачення не згадувало про стрілянину.

Згодом солдати, які підняли повстання в столиці Гвінеї, виступили на державному телебаченні із заявою про розпуск уряду. У зверненні невідомий солдат, оточений іншими озброєними солдатами, сказав, що вони планують сформувати перехідний уряд, і повідомлять більш детальну інформацію пізніше. Вони запевнили, що поважатимуть міжнародні зобов’язання, взяті Гвінеєю, пише Guinéenews.

Звернення військових транслювали після того, як соцмережами почали ширитися кадри, на яких можна побачити президента Конде оточеного військовими — в приміщенні та автівці.

🇬🇳🚨| D’autres images du président guinéen Alpha Condé qui a vraisemblablement été sorti du palais présidentiel et serait en train d’être mené en lieu sûr par les putschistes. pic.twitter.com/oivLyPln1u — Casus Belli 📡 (@CasusBellii) September 5, 2021

Західний дипломат у місті описав цю подію як спробу державного перевороту. Уряд країни Західної Африки поки не коментує ситуацію, пише AFP. Місцезнаходження президента Альфи Конде поки невідоме