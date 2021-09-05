Про це повідомляють агентства AP, AFP, Reuters, а також місцеве видання Guinéenews (підтримується Канадою).

У неділю вранці біля президентського палацу в Конакрі сталася сильна перестрілка. Перед цим в соціальних мережах були опубліковані відеоролики, на яких були показані військові машини, що патрулюють вулиці в столиці, а джерела ЗМІ інформували, що єдиний міст, який з’єднує материк з районом Калум, де знаходиться президентський палац і більшість урядових міністерств, був перекритий.

Військова техніка на вулицях Конакрі. Фото: Reuters

Військова техніка на вулицях Конакрі. Фото: Reuters

Кілька джерел Reuters повідомили, що за заворушеннями стоїть елітний національний армійський підрозділ, очолюваний колишнім французьким легіонером Мамаду Думбуя. За інформацією AP, перестрілка тривала кілька годин.

У міноборони заявили, що президентська охорона та інші сили безпеки нібито “стримали загрозу і відбили групу нападників”. Утім Конде не виходив на зв’язок, а державне телебачення не згадувало про стрілянину.

Згодом солдати, які підняли повстання в столиці Гвінеї, виступили на державному телебаченні із заявою про розпуск уряду. У зверненні невідомий солдат, оточений іншими озброєними солдатами, сказав, що вони планують сформувати перехідний уряд, і повідомлять більш детальну інформацію пізніше. Вони запевнили, що поважатимуть міжнародні зобов’язання, взяті Гвінеєю, пише Guinéenews.

Звернення військових транслювали після того, як соцмережами почали ширитися кадри, на яких можна побачити президента Конде оточеного військовими — в приміщенні та автівці.

Альфа Конде оточений військовими

Західний дипломат у місті описав цю подію як спробу державного перевороту. Уряд країни Західної Африки поки не коментує ситуацію, пише AFP. Місцезнаходження президента Альфи Конде поки невідоме

Що передувало?

Reuters пише, що 83-річний Конде зіткнувся з критикою після того, як переобрався втретє попри обмеження у два президентських терміни. Незаконне переобрання спровокувало вуличці демонстрації.

Альфа Конде. Фото: АР

Він прийшов до влади у 2010 році на перших з моменту здобуття незалежності від Франції в 1958 році демократичних виборах.

Супротивники стверджують, що Конде не вдалося поліпшити життя гвінейців, більшість з яких живуть в бідності, попри величезні мінеральні багатства країни.

У 2011 році він ледве вижив під час замаху після того, як бойовики вночі оточили його будинок і обстріляли його спальню ракетами. Реактивні гранати впали на територію комплексу, і один з його охоронців був убитий.