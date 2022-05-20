Американська розвідка скептично ставиться до можливості зміни рішення президента РФ Володимира Путіна щодо війни в Україні під тиском громадської думки.

Про це повідомляє міжнародний телеканал CNN із посиланням на американську розвідку.

Експерти не тільки вважають, що негативна громадська думка не вплине на рішення Путіна щодо війни в Україні. Вони також переконані, що військова агресія Росії, яка, на думку багатьох стратегів, стала для країни-агресора катастрофою, навряд чи призведе до відсторонення Путіна від влади, принаймні, у найближчий час.

Зауважується, що Путін зміцнив свій контроль над Росією протягом більш ніж двох десятиліть свого перебування при владі.

Джерела, які знайомі з даними розвідки, стверджують, що Путін безпосередньо бере участь у прийманні рішень на найнижчому рівні.

“Очевидно, що він сам приймає рішення. Схоже, він не дуже покладається навіть на експертів в уряді чи кабінеті”, — повідомляє високопосадовець НАТО.