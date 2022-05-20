Про це повідомляє міжнародний телеканал CNN із посиланням на американську розвідку.
Експерти не тільки вважають, що негативна громадська думка не вплине на рішення Путіна щодо війни в Україні. Вони також переконані, що військова агресія Росії, яка, на думку багатьох стратегів, стала для країни-агресора катастрофою, навряд чи призведе до відсторонення Путіна від влади, принаймні, у найближчий час.
Зауважується, що Путін зміцнив свій контроль над Росією протягом більш ніж двох десятиліть свого перебування при владі.
Джерела, які знайомі з даними розвідки, стверджують, що Путін безпосередньо бере участь у прийманні рішень на найнижчому рівні.
“Очевидно, що він сам приймає рішення. Схоже, він не дуже покладається навіть на експертів в уряді чи кабінеті”, — повідомляє високопосадовець НАТО.
- Раніше Путін нічого не відповів президенту Фінляндії, який звинуватив Росію у звірствах в Україні.
- Також Канад а заборонила в’їзд до країни Путіну та його соратникам.