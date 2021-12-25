Один із символів Різдва може зникнути. Оленям складно пристосуватися до темпів потепління, які на півночі Фінляндії вчетверо вищі за середньосвітові.

Про це повідомляє міжнародне агенство BBC.

У арктичних тварин мало потових залоз, вони звикли до зимових температур до -50 ° і цілий рік зберігають щільний захисний шар. До теплої погоди їм важко пристосуватися.

Деякі північні олені мандрують аж на 100 км на південь, шукаючи вільних від льоду лишайників, до яких вони можуть дістатися під снігом.

Пастухи змушені відстежувати оленів у лісах Північної Фінляндії та Швеції, деякі навіть використовують гелікоптери.

Вчені стверджують, що в результаті зміни клімату Арктика нагрівається вдвічі швидше, ніж решта світу, хоча нові дослідження показують, що це може бути недооцінкою.

Вважається, що шар льоду утворюється, коли тане ранній сніг, або після нього йде дощ, утворюючи мокрий сніг, який потім замерзає до твердого шару льоду, коли температура знижується.

“Північні олені не можуть копати лід, оскільки він твердий, і тому вони віддаляються в пошуках землі, де є лише сніг, який вони можуть легко видалити та з’їсти лишайники внизу”, – говорить Йоуко Кумпула, старший науковий співробітник Інституту природних ресурсів Фінляндії.

Оленярство є основним джерелом існування багатьох корінних народів саамі в регіоні Лапландії, який включає арктичні регіони Швеції, Фінляндії, Норвегії та Кольського півострова Росії.

Іноді олені змішуються з іншими стадами, відокремити їх від чужого стада та повернути – це величезний виклик, кажуть оленярі.

Деякі з північних оленів несуть GPS-трекери, але вони не завжди працюють, і навіть якщо вони це роблять, тварина з трекером може бути відокремлена від решти стада, отже, найнадійніший спосіб — шукати сліди на снігу, але вітер, глибокий сніг і новий сніг ускладнюють цей процес.

Оленярі кажуть, що знайти усіх зниклих оленів і повернути їх додому, йде багато днів і тижнів.

Лапландські скотарі почали давати своїм тваринам додатковий корм, сподіваючись розв’язувати проблему.Вони годують їх сіном та іншим прикормом взимку, щоб тваринам не доводилося блукати у пошуках їжі.