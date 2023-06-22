Зміна клімату призводить до зростання ризику вірусних захворювань, що переносяться комарами – ECDC

Джерело: AP
Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності зазначив, що через те, що в Європі спостерігається значне потепління, а хвилі спеки та повені стають частішими та сильнішими, літо — довшим і теплішим, умови сприятливіші для інвазивних видів комарів, таких як Aedes albopictus та Aedes aegypti.
У звіті стокгольмського агентства мовиться, що Aedes albopictus є відомим переносником вірусів чікунгунья та лихоманки денге, і він поширюється далі на північ і захід Європи. Інший комар, Aedes aegypti, який, як відомо, переносить віруси денге, жовтої лихоманки, чікунгунья, Зіка та віруси Західного Нілу, живе на Кіпрі з 2022 року та може поширитися на інші європейські країни.
Десять років тому комар Aedes albopictus був поширений у восьми європейських країнах. За даними ECDC, цього року комарі поширені вже у 13 країнах.
Раніше захворювання завозилися з-за кордону, але тепер у нас є випадки, отримані всередині країни”, — зазначила директорка ECDC Андреа Аммон.
Агентство повідомило, що способи боротьби з популяціями комарів включають усунення стоячої води, де комарі розмножуються, використання екологічно чистих ларвіцидів та сприяння обізнаності населення про боротьбу з комарами.
Щоб захистити себе, люди можуть використовувати протимоскітні сітки, спати або відпочивати в кімнатах з екраном або кондиціонером, носити одяг, який закриває більшу частину тіла, і використовувати засоби від комарів, повідомляє ECDC.
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