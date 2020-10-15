В Організації Об'єднаних Націй (ООН) у своєму новому звіті зазначає, що до 2030 року зміни клімату коштуватимуть світу близько 20 мільярдів доларів щорічно.

Про це йдеться на сайті ООН.

За останні 50 років більше 11 000 стихійних лих були пов’язані з погодою, змінами клімату і тому подібне. В результаті чого 2 мільйони людей загинуло, а економічний збиток склав 3,6 трильйона доларів США. Згідно з новим міжвідомчим звітом ООН, в той час як середня кількість смертей, зареєстрованих для кожного лиха, знизилася на третину за цей період, кількість самих лих збільшилася у п’ять разів, а економічні втрати збільшилися у сім разів.

Екстремальні погодні та кліматичні явища стали частішими, інтенсивними і серйознішими в результаті зміни клімату. При цьому кожна третя людина не має достатнього доступу до систем оповіщення про стихії.

У 2018 році у всьому світі близько 108 мільйонів людей потребували гуманітарної допомоги через стихійні лиха: шторми, повені, посухи і лісові пожежі. За оцінками, до 2030 року ця кількість може збільшитися майже на 50% при витратах близько 20 мільярдів доларів на рік.

У звіті, підготовленому 16-ма міжнародними агентствами і фінансовими установами, визначається, де і як уряди можуть інвестувати в ефективні системи раннього попередження про небезпеки. У ньому наголошується на необхідності переходу до такого виду прогнозування: не “якою буде погода”, а “що погода може наробити”, щоб люди могли заздалегідь діяти на основі попереджень.

“Системи раннього попередження (EWS) є передумовою для ефективного зниження ризику лих та адаптації до зміни клімату. Бути готовим і мати можливість реагувати в потрібний час і в потрібному місці може врятувати безліч життів”, – сказав Ггнеральний секретар Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) професор Петтері Таалас.

“Не дивлячись на те, що COVID-19 викликав значну міжнародну кризу в галузі охорони здоров’я та економіки, на відновлення якого потрібні роки, важливо пам’ятати, що зміна клімату буде продовжувати представляти постійну і зростаючу загрозу для життя людей, екосистем, економіки і суспільства на століття” , – сказав він.