Про це йдеться на сайті ООН.
За останні 50 років більше 11 000 стихійних лих були пов’язані з погодою, змінами клімату і тому подібне. В результаті чого 2 мільйони людей загинуло, а економічний збиток склав 3,6 трильйона доларів США. Згідно з новим міжвідомчим звітом ООН, в той час як середня кількість смертей, зареєстрованих для кожного лиха, знизилася на третину за цей період, кількість самих лих збільшилася у п’ять разів, а економічні втрати збільшилися у сім разів.
Екстремальні погодні та кліматичні явища стали частішими, інтенсивними і серйознішими в результаті зміни клімату. При цьому кожна третя людина не має достатнього доступу до систем оповіщення про стихії.
У 2018 році у всьому світі близько 108 мільйонів людей потребували гуманітарної допомоги через стихійні лиха: шторми, повені, посухи і лісові пожежі. За оцінками, до 2030 року ця кількість може збільшитися майже на 50% при витратах близько 20 мільярдів доларів на рік.
У звіті, підготовленому 16-ма міжнародними агентствами і фінансовими установами, визначається, де і як уряди можуть інвестувати в ефективні системи раннього попередження про небезпеки. У ньому наголошується на необхідності переходу до такого виду прогнозування: не “якою буде погода”, а “що погода може наробити”, щоб люди могли заздалегідь діяти на основі попереджень.
“Системи раннього попередження (EWS) є передумовою для ефективного зниження ризику лих та адаптації до зміни клімату. Бути готовим і мати можливість реагувати в потрібний час і в потрібному місці може врятувати безліч життів”, – сказав Ггнеральний секретар Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) професор Петтері Таалас.
“Не дивлячись на те, що COVID-19 викликав значну міжнародну кризу в галузі охорони здоров’я та економіки, на відновлення якого потрібні роки, важливо пам’ятати, що зміна клімату буде продовжувати представляти постійну і зростаючу загрозу для життя людей, екосистем, економіки і суспільства на століття” , – сказав він.
- Цього літа у Північному Льодовитому океані сталося друге за величиною рекордне танення льодовиків, що викликано глобальним потеплінням.