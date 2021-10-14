Згідно з новим дослідженням, викиди вуглецю у світі сильно зростають. Зокрема, у 20 найбагатших країнах світу.

Про це йдеться у Звіті про прозорість клімату, що розроблений 16 дослідницькими організаціями та неурядовими організаціями з 14 членів G20.



За два тижні у Глазго, Шотландія, стартує конференція ООН з питань клімату COP26, де будуть обговорювати більш амбітні заходи з боротьби зі зміною клімату.

Одна з ключових цілей конференції – вжити заходів, щоб зберегти важливий температурний поріг 1,5 градуса

Як сповіщалось у звіті Міжурядової групи експертів ООН зі зміни клімату, зараз глобальна середня температура приблизно на 1,1 °C вища, ніж наприкінці XIX століття (в доіндустріальний час), і тепер наближається до 1,5 °C – критичного порогу.

Лише різко скоротивши викиди парникових газів і одночасно видаливши вуглекислий газ з атмосфери, можна буде зупинити цю тенденцію.

Якщо конференція досягне успіху в цьому питанні, то країнам, які викидають найбільше вуглецю, доведеться запровадити амбітну політику.

Наразі викиди вуглецю у світі лише зростають.

Основні дані звіту

У 2020 році викиди вуглецю (CO2), пов’язані з енергоспоживанням, впали на 6% у групі найбагатших країн (G20). Однак, у 2021 році вони зросли на 4%.

Автори звіту прогнозують, що споживання вугілля зросте майже на 5% у 2021 році. Це зростання спричинено Китаєм (що становить 61% зростання), США (18%) та Індією (17%).

Найвищі показники викидів CO2 на душу населення в G20 (в середньому 1,4 т CO2/на душу населення) мають: США (4,9 т CO2/на душу населення) та Австралія (4,1 т CO2/ на душу населення), що зображає високу частку викопного палива. Особливо – природного газу та нафти, що використовується для виробництва тепла.

Зазначається, що між 1999 і 2018 роками було зафіксовано майже 500 000 летальних випадків та близько 3,5 трильйонів доларів економічних витрат через вплив клімату у всьому світі. У 2018 році особливо постраждали Китай, Індія, Японія, Німеччина та США.

Нинішня середня частка ринку електромобілів у продажах нових автомобілів залишається низькою – 3,2%(без урахування ЄС). Водночас при цьому Німеччина, Франція та Великобританія мають найвищі частки електромобілів.

У період з 2018 по 2019 роки члени “Великої двадцятки” надавали державному фінансуванню викопного палива в розмірі $50,7 мільярда на рік. Найбільшими постачальниками державного фінансування були Японія ($10,3 мільярда/рік), Китай (трохи більш як $8 мільярдів/рік) та Південна Корея (трохи менше ніж $8 мільярдів/на рік).

“Вкрай невтішно, що минуло десятиліття з часу прийняття зобов’язань щодо раціоналізації та припинення неефективних субсидій на викопне паливо, але члени G20 все ще перекачують мільярди доларів США у брудне паливо, яке спричиняє зміну клімату”, – йдеться у доповіді.

У 2019 році члени G20, за винятком Саудівської Аравії, надали щонайменше 152 мільярдів доларів субсидій на виробництво та споживання вугілля, нафти та газу.

Позитивні зрушення

У звіті також показані й позитивні зрушення, зокрема зростання сонячної та вітрової енергії у багатих країнах.

Частка відновлюваних джерел енергії у Великій двадцятці зросла з 9%у 2019 році до 10% у 2020 році. Прогнозується, що ця тенденція збережеться і зросте до 12%у 2021 році.

Політично також було досягнуто значного прогресу щодо G20. Оскільки більшість країн гупи визнає, що глибоке та швидке скорочення викидів зараз терміново необхідне.

Усі члени групи погодилися представити нові плани викидів вуглецю на 2030 рік до конференції в Глазго.

“Урядам країн “Великої двадцятки” необхідно прийти до столу(на конференцію COP26, – ред) з більш амбітними національними цілями скорочення викидів. Цифри в цьому звіті підтверджують, що ми не можемо перемістити циферблат без них – вони це знають, ми це знаємо – м’яч міцно стоїть на їхньому майданчику”, – зазначили в доповіді.