Кремль провів реорганізацію командування військ, які беруть участь у збройній агресії проти України після низки провалів. Нині армією керує генерал Олександр Дворніков, який має досвід бойових дій у Сирії.

Про це повідомляє BBC з посиланням на анонімного західного чиновника.

За даними джерела журналістів, Дворніков відповідатиме за покращення координації російських військ, оскільки на першому етапі російсько-української війни вона була “досить поганою”.

“Цей конкретний командир має великий досвід російських операцій у Сирії. Тому ми очікуємо, що загальне командування та управління покращиться”, – заявив чиновник.

Також джерело вважає, що війська РФ прагнуть досягти певного успіху до 9 травня, зокрема, вивести російську армію на адмінкордони Луганської та Донецької областей. Але командування не робить необхідну для цього необхідну паузу.

“Якщо РФ не зможе змінити свою тактику та ефективніше використовувати наявні інструменти, дуже важко уявити, як їй вдасться досягти навіть тих обмежених цілей, які вони собі поставили, і, звичайно, не в ті терміни, на які, я думаю, вони розраховують”, – наголосило джерело.