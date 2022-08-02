Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію про легалізацію одностатевих шлюбів, котра набрала необхідних понад 25 тисяч голосів.

Про це йдеться на офіційному сайті Офісу президента.

Відповідно до Закону України “шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка”. Зеленський наголосив, що в умовах воєнного стану неможливо внести зміни до Конституції.

Проте гарант Конституції зазначив, що уряд напрацьовував рішення для легалізації в Україні зареєстрованого цивільного партнерства, і “відповідно до статті 116 Конституції України Кабмін вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина”.

Зеленський звернувся до прем’єр-міністра України з проханням розглянути порушене в електронній петиції питання і проінформувати про відповідні результати.

Станом на 9 липня, петицію підтримали більше ніж 25 тисяч громадян. Попри це кількість голосів продовжує зростати. Нагадаємо, що опубліковано та подано петицію було 3 червня.

“У цей час кожен день може бути останнім. Хай люди однієї статі отримають можливість створити сім’ю й мати офіційний документ, що підтвердить це”, – зазначила ініціаторка петиції Анастасія Совенко. Також вона додала, що ЛГБТ-спільноті необхідні такі ж права, що й у традиційних пар.

Раніше військовослужбовець Олександр Жуган – актор, який зараз разом зі своїм партнером служить у Збройних Силах України, наголосив на необхідності посиленої підтримки ЛГБТ-спільноти з боку влади. Він закликав поважати права кожного, водночас погодився, що суспільству ще досі потрібно більше інформації.

Олександр Жуган переконаний, що тема прав людини важлива в будь-який час, але зараз це стало особливо важливим питанням, тому що, за його словами, ми бачимо різницю між РФ і Україною – в Україні набагато краще йдуть справи із дотриманням прав людини.