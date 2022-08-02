Про це йдеться на офіційному сайті Офісу президента.
Відповідно до Закону України “шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка”. Зеленський наголосив, що в умовах воєнного стану неможливо внести зміни до Конституції.
Проте гарант Конституції зазначив, що уряд напрацьовував рішення для легалізації в Україні зареєстрованого цивільного партнерства, і “відповідно до статті 116 Конституції України Кабмін вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина”.
Зеленський звернувся до прем’єр-міністра України з проханням розглянути порушене в електронній петиції питання і проінформувати про відповідні результати.
Станом на 9 липня, петицію підтримали більше ніж 25 тисяч громадян. Попри це кількість голосів продовжує зростати. Нагадаємо, що опубліковано та подано петицію було 3 червня.
“У цей час кожен день може бути останнім. Хай люди однієї статі отримають можливість створити сім’ю й мати офіційний документ, що підтвердить це”, – зазначила ініціаторка петиції Анастасія Совенко. Також вона додала, що ЛГБТ-спільноті необхідні такі ж права, що й у традиційних пар.
Раніше військовослужбовець Олександр Жуган – актор, який зараз разом зі своїм партнером служить у Збройних Силах України, наголосив на необхідності посиленої підтримки ЛГБТ-спільноти з боку влади. Він закликав поважати права кожного, водночас погодився, що суспільству ще досі потрібно більше інформації.
Олександр Жуган переконаний, що тема прав людини важлива в будь-який час, але зараз це стало особливо важливим питанням, тому що, за його словами, ми бачимо різницю між РФ і Україною – в Україні набагато краще йдуть справи із дотриманням прав людини.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відповів на петицію щодо заборони очного навчання у всіх навчальних закладах до закінчення воєнного стану і військових дій.
- Володимир Зеленський розглянув та відповів на електронну петицію, котра набрала необхідну кількість голосів, про заміну пам’ятника Катерині II на статую американському актору Біллі Геррінґтону. Питання не в його компетенції, але звернувся до Одеської міськради щодо розв’язання.
- Раніше очільник держави у відповідь на петицію №22/140008-еп про введення обовʼязкового іспиту для отримання громадянства України доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю дослідити це питання.