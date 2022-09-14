Поверхня нашої планети може стати більш сприятливою для життя, якби газовий гігант Юпітер змінив свою орбіту. За такої умови деякі холодні ділянки Землі можуть нагрітися, що надасть можливість для широкого розмаїття форм життя.

Про це повідомило видання Space.

Змоделювали альтернативні пристрої нашої Сонячної системи вчені Університету Каліфорнії-Ріверсайд (UCR). Вони представили, що буде, якщо орбіта Юпітера стане більш сплощеною або “ексцентричною”. Дослідники дійшли до висновку, що у такому випадку сталися б значні зміни в орбіті нашої планети.

Планети, які мають круглу орбіту зберігають постійну відстань від своєї зірки. Водночас більш сплощені орбіти, тобто овальної форми, зближують і віддаляють планети від своїх зірок у різних точках цієї орбіти. Близькість до зірки впливає на клімат планети.

Якби орбіта Юпітера стала “ексцентричною”, то аналогічні зміни відбулися б на Землі. Іноді наша планета була б ближче до Сонця, що своєю чергою нагріло б деякі з найхолодніших частин Землі. Температура досягла б позначки, яка придатна для життя: від 0 до 100 градусів за Цельсієм. Це надало б можливість розвиватися різним формам життя.

Команда вважає, що результати дослідження допоможуть у пошуку придатних для життя екзопланет за межами Сонячної системи. Дослідники пояснюють тим, що відстань планети до її зірки та її зміна визначають, скільки радіації отримують різні її частини, які провокують пори року.

Результати можуть додати нові параметри пошуку для екзопланет. Раніше вчені спиралися на області навколо зірки, яка має правильну температуру для існування рідкої води, зону проживання, відстань між зіркою та планетою, нахил планети, скільки радіації отримує від зірки тощо.

Якби Юпітер був набагато ближче до Сонця, то це могло б спричинити надзвичайний нахил на Землі. Тоді б Земля отримувала менше сонячного світла, а це означає, що великі площі поверхні нашої планети зазнали б температур нижче нуля.

“Важливо зрозуміти, який вплив Юпітер мав на клімат Землі протягом тривалого часу, як його вплив на нашу орбіту змінив нас у минулому та як він може змінити нас знову в майбутньому”, — підсумували вчені.