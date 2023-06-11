Зміна погоди може негативно позначитися на евакуації жителів Херсонської області – ОВА

Керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков попередив, що погіршення погодних умов у Херсонській області може погано вплинути на евакуацію постраждалих від підриву Каховської ГЕС.

Джерело: Олександр Толоконніков в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Водночас Толоконніков сподівється, що дощі істотно не вплинуть на збільшення рівеня води. “Зараз вже 4,5 м середній рівень води. Тобто практично на метр за два дні впав рівень води і зараз йде вниз. Будемо сподіватися, що далі така тенденція збережеться”, – прокоментував речник ОВА.

При цьому, як очікується, найближчим часом буде спостерігатися підняття води за рахунок притоки з річки Інгулець. “Спочатку вода зайшла в неї і піднялася майже до 6 метрів. Зараз ця вода буде повертатися назад”, – пояснив Толоконников.

Адміністрація, своєю черго, вже попередила волонтерів про погіршення погодних умов і попросила в найближчі дні не організовувати “рейди”.

“Поліцейські і рятувальники справляються з поставленими задачами. Ми усвідомлюємо, що багатьом хочеться поїхати та допомогти знайти тварин і тих, хто потребує. Однак в таку погоду це буде дуже небезпечно, майже неможливо”, – наголосив він.

Нагадаємо, протягом дня рівень підтоплення на Херсонщині зменшився на 27 см після вибуху Каховської ГЕС, а площа затоплених територій уже скоротилася на половину.