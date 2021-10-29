Зміна політики конфіденційності в операційних системах для мобільних пристроїв iOS та iPadOS нашкодила глобальним корпораціям Snap та Facebook, але принесла користь Google.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Корпорація Apple у квітні цього року випустила оновлену версію 14.6 своєї операційної системи для мобільних пристроїв – iOS (для смартфонів iPhone) та iPadOS (для планшетів iPad).

Оновлення містило глобальну зміну політики конфіденційності — відтепер кожен користувач може заборонити відстежувати свої дії на пристроях iPhone та iPad у сторонніх застосунках.

Мається на увазі, що раніше кожен застосунок міг самостійно відстежувати дії користувача не тільки у своєму додатку, але й в інших. Оновлення надало можливість користувачу обирати — чи повністю заборонити це, чи дозволити окремим застосункам збирати дані.

За даними сервісу аналітики мобільних застосунків Flurry, користувачі погоджуються на відстеження лише в 16% випадків. Це значно знижує здатність застосунків збирати дані для рекламодавців, які потім надають первинним користувачам персоналізовану рекламу.

За меншої кількості даних таргетована реклама з платформ, чия рекламна діяльність залежить від відстеження активності користувачів в інших застосунках та на вебсайтах (окрім активності на власній платформі) – є менш точною, ніж будь-коли.

Вплив політики Apple на різні платформи

Зміни по-різному вплинули на найбільших гравців в інтернет-рекламі.

Alphabet Inc. (до її складу входить Google) є найбільшою у світі компанією за виторгом у цифровій рекламі. Вона звітувала, що у третьому кварталі отримала рекордне зростання продажів за останнє десятиліття.

Водночас інші гіганти – Facebook Inc. (входять Facebook, Instagram, Whatsapp) та Snap Inc. (входить сервіс для обміну фото та відео Snapchat) не виправдали очікувань і звинуватили правила конфіденційності Apple у сповільненні зростання.

Десяток компаній електронної комерції, опитаних The Wall Street Journal, заявили, що тепер їм доводиться витрачати набагато більше грошей на рекламні оголошення, щоб отримати такий самий рівень продажів, який вони могли очікувати до змін конфіденційності Apple.

Вони також не можуть отримати достатню кількість даних, щоб розуміти ефективність оголошень. Багато хто вже скоротив витрати на платформах таргетованої реклами.

Зі 118 власників магазинів електронної комерції 62% заявили, що скоротили свої витрати на рекламу у Facebook з моменту зміни політики Apple.

Як результат чимало брендів перенесли свої витрати на рекламу до Google, тому що цей сервіс залежить від намірів клієнтів – пошукові запити відразу ж показують, що їх цікавить.

Цього року загалом ринок цифрової реклами продовжив своє зростання – витрати зросли на 26% у порівняні з минулим роком. Хоча раніше прогнозувалося зростання тільки на 15%.

Загалом Google отримав $53,13 млрд прибутку реклами за минулий фінансовий рік (у США він триває з 1 жовтня до 30 вересня наступного року). Водночас Facebook отримав $28,28 млрд, а Snap – $1,1 млрд.

Також у Google заявили, що зміна політики Apple мала незначний вплив на доходи YouTube (входить до Google).