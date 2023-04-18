За словами лікарів, медикаментів, які допомогли б остаточно вилікувати цукровий діабет не існує. Водночас зміна способу життя може допомогти полегшити захворювання.

Про це повідомляє The Washington Post.

Цукровий діабет – це стан, при якому рівень цукру в крові занадто високий. Його першопричина — проблема з інсуліном, гормоном, який виробляє підшлункова залоза, який служить своєрідним паспортом, який дозволяє цукру переміщатися з кровоносних судин у клітини нашого організму.

При цукровому діабеті 1 типу підшлункова залоза практично не виробляє інсуліну, тоді як при діабеті 2 типу організм перестає належним чином реагувати на інсулін.

В обох типах підвищений рівень цукру в крові може завдати шкоди нашому організму, призводячи до серцевих захворювань, проблем з нирками, нервових проблем і навіть до сліпоти.

Однак втрата ваги — навіть на 5-10% — може підвищити рівень цукру в крові та зменшити потребу в ліках проти діабету 2 типу. Більш радикальні зміни способу життя — перегляд дієти та більше фізичних вправ — і операція зі зниження ваги (баріатрична) можуть знизити вагу та призвести до реверсії діабету 2 типу у деяких людей.

Цукровий діабет 1 типу , який спричинений аутоімунною реакцією на частину підшлункової залози, неможливо вилікувати, хоча вчені працюють над лікуванням.

Мільйони осіб по всьому світу хворіють на діабет, але їм ще не поставлено діагноз.

Тестування може показати, що у вас діабет або переддіабет. Переддіабет означає, що рівень цукру в крові вищий за норму, але ще недостатньо високий для діагностики діабету. Це потрібно сприймати як жовте світло на світлофорі: існує значний ризик прогресування діабету, якщо не змінити спосіб життя.

Ліки від діабету 2 типу допомагають вашому організму краще використовувати інсулін або позбавляють ваше тіло від зайвої глюкози. Більшість випускається у формі таблеток (наприклад, метформін), хоча також призначають інсулін та ін’єкційні препарати, особливо якщо рівень цукру в крові дуже високий. Може знадобитися деякий час, щоб знайти найкращі ліки для лікування діабету, і більшість пацієнтів продовжують приймати їх усе життя.

За останні роки на ринку з’явилася низка нових ліків проти діабету. Деякі з них, як-от препарати на основі глюкагоноподібного пептиду 1 (такі як семаглутид, ліраглутид і тирзепатид), знижують рівень цукру в крові, але також уповільнюють травлення та допомагають у втраті ваги.

Діабет 2 типу можна вилікувати. Дослідження, проведене у Сполученому Королівстві, відоме як клінічне випробування ремісії діабету (DiRECT), показало, що пацієнти можуть знизити рівень цукру в крові нижче рівня діабету — приблизно третина пацієнтів підтримує цей контроль протягом принаймні двох років без ліків.

Учасники дослідження мали бути відданими лікуванню: спершу вони припинили приймати всі ліку проти діабету та перейшли на режим харчування з 800 калоріями на день, який здебільшого складався зі здорових коктейлів.

Згодом, поступово, під наглядом лікарів, вони починали вживати звичайну їжу.

Кожен, хто намагався схуднути, знає, що найважче – це втриматися.

Середземноморська дієта має, мабуть, найпереконливіші довгострокові наукові докази, що підтверджують її використання при діабеті 2 типу. Рослинні та вегетаріанські дієти також виявилися ефективними для профілактики та лікування діабету 2 типу. Дієти з низьким вмістом вуглеводів і періодичне голодування мають меншу наукову підтримку, але для деяких працюють — ці варіанти слід обговорити з дієтологом або лікарем.

Підтримання рівня цукру в крові на цільовому рівні допомагає захистити очі, нирки та нерви. А підтримання артеріального тиску та рівня холестерину під контролем знижує ризик серцевих нападів та інсультів.

Важливо вживати більше фруктів і овочів і менше м’яса, солодощів і рафінованих злаків (таких як білий хліб і макарони). Це міф, що люди, стурбовані діабетом, повинні уникати фруктів; вживання свіжих фруктів (а не соків або оброблених фруктів) є гарним джерелом клітковини, вітамінів і мінералів.

Напої з цукром, такі як газована вода та соки, повинні бути рідкісними у раціоні, як і ультраоброблені продукти, такі як крохмалисті закуски, чіпси та крекери, і упаковані продукти, такі як енергетичні батончики.

Фізична активність також має значення для того, як наш організм переробляє цукор. Ходити в спортзал – це чудово, але прогулянки, садівництво та танці – все це має значення. Якщо ви розважаєтеся під час вправ, це здається менш клопітним, і ви, швидше за все, продовжите це робити. Деякі дослідження показують, що поєднання силових тренувань з аеробними вправами знижує ризик діабету більше, ніж те й інше окремо.

Переваги профілактики діабету є вражаючими. Дослідження показують , що діагноз діабету у віці 40 років скорочує тривалість життя на шість років. Унція профілактики коштує фунта лікування — і кілька років життя також.