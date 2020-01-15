Законопроєкт №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві" може привести до втрати Україною 1 % ВВП.

Про це йдеться в статті #Букв “З дірками в бюджеті і плаваючою гривнею – з чим економіка України зайшла в 2020”.

Так, під час прийняття бюджету Кабінет міністрів не вносив правки до Податкового кодексу, зате зараз це планується зробити законопроєктом № 1210.

За підрахунками співзасновника аналітичного центру “Український інститут майбутнього”, директора програми “Економіка” Анатолія Амеліна, цей законопроєкт може коштувати Україні 1% зростання ВВП.

Він наголосив, що крім збільшення ставок на руду і видобуток газу, законопроєкт №1210 призведе до згортання офісів айтішних компаній з українськими резидентами, посилення умов ведення бізнесу в порівнянні з іншими юрисдикціями, збільшення ризику неправомірної коригування податківцями фінансового результату підприємств.

“З цим документом не зрівняються ні одна зміна в Податковий кодекс під ялинку. За обсягами змін ці зміни в 10 разів більше і набагато фіскальніші”, – згодна з Амеліним Ніна Южаніна.

У зв’язку з цим вона порадила підприємцям тримати руку на пульсі і стежити за цими змінами.