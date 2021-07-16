У США котрий місяць поспіль тривають дискусії стосовно змін до виборчого законодавства, які як стверджують представники Демократичної партії та президент країни Джо Байден, обмежують права та свободи громадян та заважають їх волевиявленню.

#Букви розібралися, в чому проблема та чому демократи категорично проти змін, а республіканці стверджують, що зміни дадуть змогу зробити вибори чесними та прозорими.

Після програшу Дональда Трампа на президентських виборах 2020 року представники Республіканської партії неодноразово повторювали заяви свого лідера про “вкрадені вибори” та масові фальсифікації. Жоден з десятків суддів не підтвердили жоден з фактів фальсифікацій на виборах, на які вказували республіканці.

Однак, аби “вдосконалити” виборче законодавство, республіканці запропонували деякі зміни, як на їх думку зроблять процес виборів більш прозорим, точним та чесним. Запропоновані ініціативи нібито спрямовані на те, щоб громадяни голосували лише в разі існування прямого права та робили це особисто, а не поштою, яку вони називали “головним джерелом фальсифікацій”. Як відомо, в день виборів, більшість американців, які особисто прийшли на виборчі дільниці, віддали голоси за Дональда Трампа. Але щойно розпочався підрахунок бюлетенів, надісланих поштою, Трамп втрачав лідерство штат за штатом. Через обмеження внаслідок пандемії коронавірусу голосування поштою стало рекордним в історії США.

Законопроєкти щодо змін до виборчого законодавства республіканці запропонували розглянути в більшості штатів. Однак, до реального розгляду дійшло лише там, де більшість була в республіканців. Зокрема, де губернатор був представником Республіканської партії.

Першою стала Джорджія.

Закон про вибори: які зміни запропонували республіканці

Закон запроваджує нові вимоги до ідентифікації виборців для відкріпних бюлетенів, дає чиновникам право брати на себе функції місцевих виборчих комісій, обмежує використання урн для голосування та робить злочином підхід до виборців у черзі, щоб передати що-небудь на відстані понад 7,5 м (гроші, подарунки, їжу або воду).

Закон дає право чиновникам на рівні штату узурпувати повноваження окружних виборчих комісій, дозволяючи уряду штату, в якому домінують республіканці, потенційно дискваліфікувати виборців у районах, схильних до голосування за демократів;

будь-який громадянин має право подавати необмежену кількість скарг на право участі певних виборців. По суті, ті, хто голосує за республіканців, можуть писати скарги на тих, хто голосує за демократів, щоб останніх не пустили на виборчі дільниці;

заборонено використовувати урни для голосування за межами виборчих дільниць;

якщо виборець хоче проголосувати поштою, він зобов’язаний надати посвідчення особи – водійські права або ID-картку. Якщо цих документів немає – необхідно надати ксерокопію або електронне зображення прийнятної форми ідентифікації (наприклад, паспорта);

створення гарячої лінії по боротьбі з шахрайством, яка дозволяє людям анонімно скаржитися на імовірну шахрайську поведінку на виборчих дільницях.

Такі норми закону, найімовірніше, вплинуть на бажання громадян приходити на вибори, тому що вони розумітимуть, що доведеться витратити більше часу і ресурсів. Як правило, за демократів в штаті голосують люди з низьким соціальним статусом і низьким доходом.

Республіканці говорили про те, що закон необхідний для підвищення довіри до виборів.

Критика закону

Адвокат Марк Еліас подав позов від імені трьох груп цивільних прав проти різних посадових осіб Джорджії з приводу нового закону про голосування в штаті.

У позові стверджується, що закон порушує 1 і 14 поправки до Конституції:

“Законопроєкт про придушення прав виборців лягає важким тягарем на виборців Джорджії за допомогою кожного окремого обмеження і сукупного ефекту всіх пригнічуючих заходів, які створюють перешкоди для голосування заочно”. “Замість того, щоб сприяти суспільній довірі до виборів в Джорджії й гарантувати чесність виборів, законопроєкт про придушення виборців ускладнить голосування, призведе до позбавлення виборчих прав і підірве довіру виборців до виборчого процесу в штаті. Коротко кажучи, спірні положення Закону про придушення виборців не підтримуються будь-якими державними інтересами, необхідними для виправдання обмежень щодо процесу голосування, і надмірно обтяжують право голосу всіх виборців Джорджії в порушення 1 і 14 поправок”, – сказано в позові.

Також адвокат зазначив, що прийнятий законопроєкт порушує розділ Закону про виборчі права.

Адвокатизазначають, що в законі виписана норма про те, що будь-який житель штату має право подавати необмежену кількість скарг проти реєстрації того чи іншого виборця для участі у виборах. Вони вважають, що це може стати приводом для утиску кольорових людей.

Чиновники з Heritage Action for America – однієї з національних республіканських груп, які очолюють зусилля з обмеження доступу до виборчих бюлетенів в ім’я “чесності виборів” – похвалили губернатора, законодавців і 20 тисяч активістів, які “лобіювали закон з метою проведення капітального ремонту”. Вони вважають, що після прийняття закону Джорджія стала “зразком для решти країни” у сфері виборчого права.

Реакція Білого дому

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила журналістам, що президент “стурбований” цією ініціативою, додавши, що закон створює “складнішу, а не спрощену процедуру голосування”.

“Як сказав покійний конгресмен Джон Льюїс, немає нічого більш цінного, ніж право голосувати й висловлюватися”, – сказала Псакі.

Псакі також сказала, що Байден “уважно спостерігає” і буде “взаємодіяти з членами Конгресу”, щоб “запобігти посяганню на священне право голосу”.

Віцепрезидентка Камала Гарріс закликала Конгрес посилити виборчі права громадян на національному рівні, прийнявши базовий закон. Вона сказала, що закон, який прийняли в Джорджії – “образливий” і “обмежує доступ до голосування”.

Напередодні голосування президент США Джо Байден назвав подібні законопроєкти “хворими” і “неамериканськими”.

26 березня, коли закон було прийнято і підписано, він виступив із заявою з цього приводу.

Він назвав закон “кричущим посяганням на Конституцію і чисту совість”. Серед “обурливих частин закону” Байден назвав:

дострокове припинення голосування на кілька годин;

жорсткі обмеження на подачу відкріпних посвідчень;

надання води виборцям, поки вони стоять в черзі.

Він порівняв прийнятий закон з так званими законами Джима Кроу, які передбачали расову сегрегацію.

“Це Джим Кроу у 21-му столітті. Це повинно закінчитися. У нас є моральне і конституційне зобов’язання діяти. Я ще раз закликаю Конгрес прийняти Закон про права народу і Закон Джона Льюїса про просування виборчих прав, щоб полегшити всім, хто має право доступ до урн для голосування і запобігти посяганню на священне право голосу”, – заявив Байден.

Альтернатива демократів: “Закон в інтересах народу”

4 березня президент США Джо Байден привітав прийняття Закону в інтересах народу (H.R. 1), який напередодні схвалили члени Палати представників. Це початок виборчої реформи, яка передбачає зміни в підвищенні безпеки процесу виборів і захисту прав виборців.

Текст проєкту доступний на сайті Конгресу.

“На тлі нещодавньої безпрецедентної атаки на нашу демократію, небаченої скоординованої спроби проігнорувати, підірвати і знищити волю американського народу і нової хвилі агресивних нападок на право голосу в деяких штатах по всій країні я висловлюю своє захоплення спікеру Ненсі Пелосі та Палаті представників за прийняття HR1, Закону в інтересах народу”, – заявив Байден.

Він нагадав, що, згідно з американськими демократичними цінностями, право голосу кожного законного виборця – “священне і фундаментальне”, тому що з нього “випливають усі решта”. Він назвав прийняття закону історичною подією для захисту права голосу кожного американського громадянина.

Закон HR 1 було прийнято 3 березня 220 голосами проти 210. “За” голосували демократи. Республіканці не дали жодного голосу на підтримку закону.

2 червня Байден закликав Конгрес ухвалити закон, який передбачає захист виборчих прав американців. Він наголосив, що вже три штати силами Республіканської партії обмежили виборчі права громадян.

Президент звернув увагу на те, що складність щодо ухвалення законопроєкту пов’язана не з Республіканською партією, а з двома сенаторами-демократами. За словами Байдена, ті частіше голосують за ініціативи республіканців, аніж за ініціативи демократів. Він нагадав, що в Палаті представників у демократів перевага всього в чотири голоси, а в Сенаті голоси розділилися порівну, в той час, як двоє демократів часто голосують так само як республіканців.

За інформацією американського видання The New York Times, закон – це 800 сторінок тексту.

Республіканці назвали його “надмірно універсальним” та категорично відмовились підтримувати. Така ж думка й приблизно у десяти демократів.

Якщо все ж демократам вдасться провести закон про захист прав виборців, це дасть змогу оскаржити аналогічні закони щодо обмеження виборчих прав американців, які вже прийнято в трьох штатах (Флорида, Джорджія та Техас).

Зміни до виборчого законодавства в Джорджії: початок національного скандалу

25 березня в штаті Джорджія республіканці зуміли проштовхнути закон (SB 202), який передбачає, що для голосування на виборах американець зобов’язаний надати ще раз посвідчення особи, обмежує право на заочне голосування, обмежує використання урн для голосування, скорочує період проведення другого туру виборів і так далі.

Голосів “за” було 35, “проти” – 20.

В Джорджії спочатку це був законопроєкт на дві сторінки, але за останні дні до нього додали ще 90. По суті, він став законом менш ніж за тиждень. Тому його назвали “перемогою Трампа” в штаті, бо представники Республіканської партії разом з губернатором-республіканцем зуміли швидко протягнути його.

Законопроєкт ухвалили обома палатами законодавчих зборів. Буквально через кілька годин його вже підписав губернатор штату, республіканець Брайан Кемп. Підписуючи закон Кемп говорив про те, що “Джорджія зробила ще один крок, щоб вибори були безпечними, доступними та справедливими”. Раніше він відмовився виконати вимогу 45-го президента США Дональда Трампа “перерахувати результати голосування” в штаті, де виграв Байден. Але напередодні змінив свою думку, сказавши, що “тривожні сигнали” під час виборів 2020 року продемонстрували необхідність змін. Кемп зазначив, що критики нового закону “загрожуватимуть, бойкотуватимуть, подаватимуть позови, демонізуватимуть і об’єднуватимуться зі своїми друзями в національних ЗМІ”.

700 американскиз компаній виступили проти дискримінаційного виборчого законодавства

Майже 700 американських компаній та представники великого бізнесу підписали спільну петицію, виступивши проти закону, який ускладнює процес голосування в штаті Джорджія. Це спільна заява проти “будь-якого дискримінаційного законодавства”.

Одними з перших ініціативу підтримали власники компаній-гігантів Amazon, Google, BlackRock, Starbucks та Bank of America. Також заяву підтримали мережа магазинів Walmart (але не поставили підпис через політичні мотиви, – ред.), автомобільні компанії General Motors й Ford, стрімінговий сервіс Netflix, авіакомпанія Delta Air Lines й продуктова компанія Coca-Cola Co. Серед підписантів – 72 темношкірих бізнес-лідера. Особисто свої підписи поставили відомий інвестор Воррен Баффет та мільйонер Майкл Блумберг. Окрім них, заяву підписали представники компаній у сфері охорони здоров’я, технологій, некомерційних організацій.

На сайті New York Times опублікували таку заяву:

Народний уряде, народе. Як американці, ми знаємо, що в умовах нашої демократії не варто очікувати згоди у всьому. Однак, незалежно від наших політичних поглядів, основа нашого виборчого процесу заснована на можливості для кожного з нас голосувати за кандидата, згідно з нашим особистим вибором. Всі ми відповідальні за захист права голосу та протидію будь-якому дискримінаційному законодавству чи мірам, які обмежують чи заважають будь-кому з виборців мати рівні та справедливі права на голосування. Аби американська демократія була реальною для кожного з нас, ми повинні гарантувати право голосу кожному. Ми закликаємо всіх американців приєднатися до нас й зайняти безпартійну позицію на захист цього основоположного та фундаментального права.

Серед підписантів є компанії, які раніше були спонсорами Республіканської партії.

Флорида – другий штат, де республіканці обмежили виборчі права

7 травня губернатор штату Флорида Рон ДеСантіс, представник Республіканської партії, підписав закон, який обмежує права виборців під час голосування.

Закон, прийнятий у Флориді, передбачає більш жорсткі вимоги до ідентифікації особи під час голосування поштою. Документ передбачає обмеження для тих, хто має право голосувати поштою, а також стосовно того, хто має право забирати та повертати виборчі бюлетені. Також забороняється приватне фінансування виборів.

Техас – третій штат, де обмежили виборчі права громадян

В травні Техас став третім великим штатом в США, де представники Республіканської партії зуміли провести закон щодо обмеження виборчих прав громадян. Палата представників Техасу ухвалила закон щодо обмеження прав виборців 78 голосами. 64 законодавці проголосували “проти”. Однак, законопроєкт № 7 (SB7) ухвалили.

Демократи виступили категорично проти, заявивши, що новий закон спрямований на те, аби нівелювати виборчі права мігрантів та кольорових громадян.

Республіканці внесли в законопроєкт, який попередньо схвалили демократи, понад 100 поправок. Це було зроблено ввечері, а вранці законопроєкт в новій редакції винесли на голосування.

У відповідь президент США Джо Байден розкритикував новий закон про вибори, який ухвалили на рівні штату в Техасі. Він назвав його частиною “нападу на демократію”.

“Це частина нападу на демократію, за яким ми спостерігаємо в цьому році… Цей закон спрямовано проти кольорових американців. Це не правильно та не по-американськи. У 21 столітті ми повинні спрощувати, а не ускладнювати доступ виборців на голосування”, – заявив Байден.

Як демократи не дають остаточно ухвалити закон в Техасі

Законодавці в штаті Техас другий місяць поспіль намагаються провести голосування, яке стосується змін до виборчого законодавства. Цього разу представники Демократичної партії (понад 50 осіб) масово залишили залу засідань та полетіли в Вашингтон, аби не було кворуму.

“Мої колеги-демократи та я покидаємо штат, аби порушити кворум і не дати проголосувати за законопроєкт щодо придушення прав виборців в Техасі… Ми полетіли в округ Колумбія, аби вимагати від Конгресу прийняти Закон “В ім’я народу” й врятувати нашу демократію”, – написав демократ Джеймс Таларіко.

Законопроєкти HB3 й SB1 мають розглянути на спеціальному засіданні, яке скликає губернатор-республіканець Грег Ебботт. Вони передбачають, що для голосування поштою потрібна буде ідентифікація громадянина, поштою заборонять відправляти бюлетені, якщо їх не проситиме виборець, неможливо буде проголосувати, сидячи в автомобілі й так далі.

Губернатор заявив, що як тільки демократи повернуться, їх затримають. Республіканці повідомили, що демократів, які зараз мають керівні посади в законодавчих органах – замінять.

У відповідь на події в Техасі президент США Джо Байден звернувся в Філадельфії із закликом поважати виборчі права громадян та не обмежувати їх. Прессекретарка Білого дому Джен Псакі повідомила, що в Техас на перемовини з губернатором (з цього приводу) зібралася віцепрезидентка Камала Гарріс.

Аби республіканці не змогли провести голосування на спеціальній сесії, яка розпочалася 8 липня та продовжиться 30 днів, демократам доведеться не повертатися в штат протягом трьох тижнів, або й більше. Після цього губернатор отримає право знову скликати спеціальне засідання, на якому демократи продемонструють – вони згодні на компроміс чи продовжуватимуть обрану стратегію.

Антиконституційні зміни до виборчого законодавства: що буде далі

Якщо на рівні Конгресу буде ухвалено “Закон в інтересах народу”, це дасть можливість анулювати закони, ухвалені на рівні окремих штатів голосами республіканців. Для цього всі представники Демократичної партії мають підтримати ініціативу президента. Поки що двоє демократів категорично “проти”.

З початку року у 47 американських штатах законодавці внесли законопроєкти, спрямовані на ускладнення процесу голосування на виборах.

Станом на 24 березня в 47 штатах було внесено 361 законопроєкт, що обмежує голосування на будь-яких виборах. Це на 43% більше, ніж місяцем раніше. Найбільша кількість таких законопроєктів зареєстровано в штатах Техас (49), Джорджія (25) і Аризона (23). Три штати, де поки не заявили про необхідність прийняти законопроєкти, що обмежують права виборців, це Делавер, Огайо і Вермонт.