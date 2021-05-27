Таку інформацію про стан клімату опублікувала Всесвітня метеорологічна організація (WMO) – спеціалізована міжурядова установа ООН у сфері метеорології.

Як відомо, Паризька кліматична угода була ухвалена в грудні 2015 року на Конференції ООН з проблем клімату, яка проходила в Парижі (Франція). Документ підписали представники більш ніж 190 країн світу.

Одна з цілей Паризької угоди – “стримування зростання глобальної середньої температури значно нижче 2°С понад доіндустріальні рівні і докладання зусиль з метою обмеження зростання температури до 1,5°С понад доіндустріальні рівні“.

Поріг у 1,5°С вчені вважають точкою неповернення, після якої людство вже не зможе контролювати катастрофічні наслідки змін клімату. Наприклад, це питання існування для невеликих острівних держав, які можуть бути затоплені через підвищення рівня моря унаслідок зростання температур, зазначає видання Axios.

Як зазначається в повідомленні WMO, “існує приблизно 40-відсоткова ймовірність того, що зростання середньорічної глобальної температури тимчасово досягне 1,5°C вище доіндустріальних рівнів хоча б в один із наступних 5 років, і ці шанси збільшуються з плином часу”.

Згідно з Бюлетенем із глобального клімату, підготовленим Метеобюро Великої Британії (провідним центром WMO з подібних прогнозів), існує 90-відсоткова вірогідність того, що хоча б один рік у період з 2021 по 2025 рр. стане найтеплішим в історії спостережень (витіснивши 2016 рік з першого місця).

Ймовірність того, що в один із наступних 5 років відбудеться перевищення температури доіндустріального періоду (1850-1900 рр.) щонайменше на 1,5°C, оцінюється у 40%. У WMO описали таку вірогідність словами “as likely as not” (тобто “так само ймовірно, як і ні”).

“Ймовірність тимчасового досягнення 1,5°C зросла приблизно вдвоє в порівнянні з торішніми прогнозами. В основному це пов’язано з використанням поліпшеного набору температурних даних для оцінки базового рівня, а не з різкими змінами кліматичних показників”, – уточнили в WMO.

Середньорічна глобальна температура (приземна і поверхні моря), ймовірно, буде як мінімум на 1°C вище доіндустріальних рівнів у кожний з наступних п’яти років. Ймовірно, це значення перебуватиме в діапазоні від 0,9 до 1,8°C.

Вкрай малоймовірно (вірогідність 10%), що середня п’ятирічна глобальна приземна температура в 2021-2025 роках буде на 1,5°C вище доіндустріальних рівнів.

У найближчі 5 років майже у всіх регіонах, за винятком окремих частин південних океанів і Північної Атлантики, швидше за все, буде тепліше, ніж “в нещодавньому минулому” (визначається як середнє значення за 1981-2010 роки).

Крім того, в 2021-2025 роки збільшиться ймовірність появи тропічних циклонів в Атлантиці (“в порівнянні з нещодавнім минулим” – в 1981—2010 рр.).

У 2021 році на великих площах суші в Північній півкулі, ймовірно, буде на 0,8°C тепліше “в порівнянні з нещодавнім минулим”.

Також у 2021 році Арктика, швидше за все, прогріється більш ніж вдвічі сильніше “в порівнянні з нещодавнім минулим”.

“Це більше, ніж просто статистичні дані. Підвищення температури означає посилення танення льодовиків, підвищення рівня моря, збільшення кількості теплових хвиль та інших екстремальних погодних явищ, а також посилення впливу на продовольчу безпеку, здоров’я, навколишнє середовище і сталий розвиток. Це дослідження показує з високим рівнем наукової достовірності, що ми відчутно і невблаганно наближаємося до межі мети Паризької угоди зі зміни клімату. Це ще один тривожний сигнал про те, що світу необхідно прискорити виконання зобов’язань зі скорочення викидів парникових газів і досягненню вуглецевої нейтральності”, – наголосив генеральний секретар WMO, професор Петтері Таалас.

Він також нагадав про необхідність адаптації до змін клімату, адже “лише половина із 193 членів WMO мають сучасні служби завчасних попереджень”. Таалас уточнив, що ці служби необхідні “для підтримки адаптації в чутливих до клімату секторах – таких як охорона здоров’я, водопостачання, сільське господарство і поновлювані джерела енергії”.