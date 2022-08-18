У Миколаєві з'явилися бігборди, де назвали генерал-майора ЗСУ Дмитро Марченко героєм. Військовий наголосив, що варто дякувати кожному бійцю Збройних сил України, а не тільки йому.

Відповідний пост з’явився на Facebook-сторінці військового.

Дмитро Марченко зазначив, що вдячний миколаївцям за віру та довіру. Утім він попросив не робити подібних банерів, бо “йде війна і воно не дуже доречно”. Він заздалегідь подякував за порозуміння та сподівається на нього.

“Вважаю це перебільшенням, це не особисто моя заслуга, що Миколаїв — місто герой, це нам далося потом і кров’ю тисячі солдатів, офіцерів, волонтерів і просто людей!” — наголосив Дмитро Марченко.

Він додав, що у лавах Збройних сил України мінімум 250 тисяч військовослужбовців, які заслуговують на повагу. Генерал-майор закликав змінити білборди на “Дяка ЗСУ”.

“Не треба дякувати тільки Марченко чи Кіму, чи Залужному, це колективне досягнення тисячі людей, я звичайна людина і лише просто робив свою роботу, як інші офіцери і генерали, це великий механізм! Слава Україні” — резюмував він.

Зазначимо, що Дмитро Марченко зараз займається питанням оборони півдня України.