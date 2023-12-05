Єврокомісія не планує вносити зміни до діючої Угоди про лібералізацію вантажних перевезень, а навпаки висловлює готовність відстоювати транспортний безвіз. Про це за результатами Ради міністрів транспорту ЄС заявила комісарка Адіна Велян.