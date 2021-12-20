З 20 грудня Австрія ввела нові умови для в’їзду. Відтепер подорожі можливі лише для вакцинованих осіб або людей, які нещодавно перехворіли.

Про це повідомило посольство України в Австрії.

Обидві категорії подорожуючих зобов’язані будуть надати негативний результат ПЛР — тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до прибуття. Для невакцинованих громадян України в’їзд до країни наразі заборонений.

На австрійському веб-сайті austria.info також зазначається, що не зі всіма вакциними, які дозволяють в’їзд до Австрії, можливо потрапити до закладів та готелів.

Щепленим вакциною Covishield, Sinopharm and Sinovac туристам дозволять в’їхати до країни, але заборонять потрапити в готелі, ресторани, культурні заклади, на гірськолижні підйомники тощо.

В’їзд без щеплення, з подальшою самоізоляцією, можливий лише для громадян Австрії або інших країн ЄС та осіб, які мають дозвіл на проживання в Австрії. У такому випадку необхідно зареєструватись онлайн, здати тест та можливо припинити перебування на карантині на 5 добу, за умови, якщо тест буде негативним.

Для вагітних жінок, осіб, яким протипоказана вакцинація (за наявності лікарського підтвердження) та дітей до 6 років можливі винятки.

Підліткам 12-18 років, які подорожують з вакцинованими батьками або супроводжуючими особами, дозволений в’їзд за наявності негативного ПЛР — теста.