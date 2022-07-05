30 червня 2022 року президент Польщі Анджей Дуда підписав Закон від 8 червня 2022 року про внесення змін до Закону "Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території України" та деяких інших законів.

Про це йдеться на офіційній сторінці посольства України у Польщі.

Зокрема, відтепер набирають чинності нові положення щодо реєстру PESEL UKR. Якщо цей статус автоматично буде втрачено після виїзду тимчасово переміщеної особи з території Польщі довше, аніж на 30 днів, але в межах Шенгенської зони, його можна буде відновити.

Статус UKR також може бути відновлений, якщо людина повернеться до Польщі після виїзду в Україну довше, ніж на 30 днів. Проте причиною повернення має бути ведення активних бойових дій за місцем проживання.

Завдяки змінам у законодавстві буде створено більш гнучкі умови на ринку праці для українців. Також буде збільшено можливості для їх запису на курси польської мови, будуть створені нові дитячі центри для дітей з України та додаткові місця у дитячих садках.

З 1 липня 2022 року в’їзд до Польщі може відбуватись і через внутрішні кордони ЄС. Адже внесено зміни до положення, коли безпосередній в’їзд на територію Польщі з території України більше не є необхідною умовою для того, щоб на громадянина України поширювалась дія зазначеного вище закону.

Зазнала зміни й норма, відповідно до якої вимушено переміщеним особам виплачувалася грошова допомога у розмірі 40 злотих на проживання та харчування. Відтепер заява на отримання грошової допомоги подається лише на один місяць, і її слід подати на наступний день після того, як закінчився термін, на який поширювалася попередня заява. Невчасно подані заяви розглядатися не будуть.

Окрім цього, нововведення вносять зміни до технічних і будівельних умов будинків, які використовуються для колективного проживання українців. Внесені зміни спрощують процедури, пов’язані з реконструкцією та зміною цільового призначення будівель або їх частин, що перебувають у комунальній власності.

Довідка. PESEL – універсальна електронна система реєстрації населення. Це центральний набір даних, що зберігається в Польщі міністром, який уповноважений з питань інформаційних технологій згідно із Законом про реєстрацію актів цивільного стану. Електронний реєстр використовується для збору основної інформації, що визначає особу та адміністративно-правовий статус громадян Польщі та іноземців, які проживають у Республіці Польща.

Шенгенська зона містить в собі 26 європейських держав, що приєдналися до однойменної угоди, підписаної в селі Шенген (Люксембург) в 1985 році. У плані міжнародних подорожей Шенгенська зона діє подібно до єдиної держави з прикордонним контролем на зовнішньому кордоні — при в’їзді та виїзді із зони, але без прикордонного контролю на внутрішніх кордонах держав, що входять у цю зону.